Shakira e BTS farão o show de abertura da Copa do Mundo, diz site

Shakira será uma das responsáveis pelo show de abertura da Copa do Mundo do Catar. Ao menos, é isso que garantem o site coreano Naver e o jornal espanhol Mundo Deportivo. Também seriam atrações musicais da cerimônia o grupo coreano BTS, assim como os americanos do Black Eyed Peas.

A cantora colombiana já é experiente quando o assunto é Copa do Mundo. Sua primeira participação no torneio foi quando interpretou a versão Hips Don't Lie (Bamboo) na festa de encerramento em 2006, ao lado de Wyclef Jean, no estádio Olímpico de Berlim, antes da final entre Itália x França - vencida pela Azzurra nos pênaltis.

Na Copa seguinte, da África do Sul, em 2010, Shakira marcou presença tanto na cerimônia de abertura como no encerramento. Foi dela a música oficial daquele Mundial, o sucesso Waka Waka. No mesmo ano, a cantora conheceu o zagueiro Gerard Piqué, de quem se separou em junho de 2022.

Já em 2014, no Brasil, ela participou da cerimônia de encerramento, que antecedeu a final entre Alemanha e Argentina, no Maracanã, com a música La La La.

A abertura da Copa do Mundo de 2022 está marcada para o próximo dia 20, com a partida entre Catar x Equador. A bola vai rolar a partir das 13h.