Shakira fala sobre pressão estética: 'Todo mundo aparece retocado'

Com três prêmios Grammys e 13 Latin Grammys, Shakira é um sucesso da música latina e mundial. Aos 44 anos, a artista dá sua opinião sobre pressão estética ao ser "vigiada" por mais de 70 milhões de seguidores no Instagram e afirma que a aparência não é o que mais importa.

Em português, Shakira concedeu uma entrevista ao "Fantástico" e disse: "Acho que todas as mulheres, de alguma maneira, tem essa pressão. As redes sociais são uma maneira de fazer mais pressão ainda sobre as mulheres - todo mundo aparece retocado, não é real. Para as garotas jovens, eu imagino que deve ser ainda pior".

Ela ainda afirmou que a aparência não é o que realmente importa. "Não é o físico, mas o espiritual que deve ser o nosso foco para continuarmos bonitas e jovens. Não é a roupa e nem a maquiagem que te deixa bonita, mas o seu estado de espírito".

Recentemente, a cantora se desafiou lançando uma faixa eletrônica, "Don't Wait Up", e falou na entrevista sobre o projeto. "Eu queria, faz tempo, fazer uma canção assim, eletrônica, com um som diferente. Mas também com uma certa nostalgia dos 90. Eu me sinto muito inspirada, com muitas ideias e muitos desejos de fazer coisas novas, de experimentar um pouco".

O Brasil foi o país que mais assistiu ao clipe e a coreografia viralizou nas redes sociais. A cantora revelou que tem outras músicas prontas e muitas novidades para os fãs. "Eu sinto que sou melhor cantora agora do que há dez anos, vinte anos. Agora eu tenho mais confiança. Sou artista, compositora, produtora, e com muitos desejos de continuar crescendo", disse.