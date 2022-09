Shakira fala sobre separação de Piqué: 'meu momento mais sombrio'

Shakira estava há meses sem falar publicamente sobre o fim de sua relação com Piqué. Os dois terminaram um relacionamento de mais de uma década, e isso provocou uma grande comoção do público.

Em entrevista à Elle, a artista revelou como está enfrentando a situação: “Sinto que neste momento da minha vida, que é provavelmente uma das horas mais difíceis e sombrias, a música trouxe luz”

De acordo com ela, o momento está sendo ainda mais complicado porque os dois são famosos e podem ver a reação das pessoas. “É difícil falar sobre isso, especialmente porque ainda estou passando por isso, e porque estou nos olhos do público e porque nossa separação não é como uma separação normal. Tem sido difícil não só para mim, mas também para os meus filhos. Incrivelmente difícil”, afirma.

Segundo a cantora, há paparazzis acampando do lado de fora de sua casa e não há lugar para se esconder com os filhos. “Não podemos passear no parque como uma família normal ou tomar um sorvete ou fazer qualquer atividade sem paparazzi nos seguindo”, diz.

“Eu tento protegê-los, porque essa é a minha missão número um na vida. Mas aí eles ouvem coisas na escola de seus amigos ou se deparam com alguma notícia desagradável online, e isso só os afeta, sabe?”, comenta.

Shakira ressalta que a mídia espanhola está sendo invasiva em relação à sua família, composta pelos filhos, Sasha, de 7 anos, e Milan, de 9. Ela reforça que, junto com Piqué, está buscando uma maneira de criá-los em meio aos olhos do público.

“Independentemente de como as coisas terminaram ou como Gerard e eu nos sentimos um pelo outro como ex-parceiros, ele é o pai dos meus filhos. Temos um trabalho a fazer para esses dois garotos incríveis, e tenho fé que descobriremos o que é melhor para o futuro deles, seus próprios sonhos na vida e qual é uma solução justa para todos os envolvidos. Espero e agradeceria se tivéssemos espaço para fazer isso em particular”, pede.

Shakira diz que acredita nos valores da família e, por isso, ver seu núcleo familiar ser quebrado é doloroso. “Mas acho que nós, mulheres, somos resilientes”, avalia.

“Você me pergunta como eu administro isso. E eu apenas consigo. Lembro que preciso me tornar um exemplo para meus filhos, que preciso ser o que eles querem, o que quero que eles se tornem. E eu quero estar lá, também, para todas as pessoas que me mostraram seu amor e apoio. Essa é a minha maior força”, revela.