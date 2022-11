Shakira recusa participação na abertura da Copa do Mundo, diz TV

Ao que tudo indica, não vai ter Waka Waka na abertura da Copa do Mundo do Catar. A cantora Shakira recusou oferta para participar da cerimônia, que acontece no próximo domingo (20). A colombiana seguiu os passos de artistas como Dua Lipa e Rod Stewart, que também não aceitaram participar do evento.

A informação foi divulgada pela jornalista Adriana Dorronsoro, no El Programa de Ana Rosa, da TV espanhola. Shakira teve seu nome especulado como possível atração musical nos últimos dias. No entanto, questões culturais no Catar, que incluem leis anti-LGBTQIA+ e outros problemas relacionados aos Direitos Humanos, desgastaram a imagem do país anfitrião.

Assim, Shakira teria declinado o convite da Fifa. No entanto, ela pode participar de outras ações ligadas ao Mundial.

A cantora colombiana, aliás, já é experiente quando o assunto é Copa do Mundo. Sua primeira participação no torneio foi quando interpretou a versão Hips Don't Lie (Bamboo) na festa de encerramento em 2006, ao lado de Wyclef Jean, no estádio Olímpico de Berlim, antes da final entre Itália x França - vencida pela Azzurra nos pênaltis.

Na Copa seguinte, da África do Sul, em 2010, Shakira marcou presença tanto na cerimônia de abertura como no encerramento. Foi dela a música oficial daquele Mundial, o sucesso Waka Waka. No mesmo ano, a cantora conheceu o zagueiro Gerard Piqué, de quem se separou em junho de 2022.

Já em 2014, no Brasil, ela participou da cerimônia de encerramento, que antecedeu a final entre Alemanha e Argentina, no Maracanã, com a música La La La.

As atrações musicais da abertura da Copa ainda não foram oficializadas pela Fifa. O cantor Jungkook, um dos integrantes da banda sul-coreana BTS, já foi visto no Catar, e é um dos nomes mais cotados. O grupo americano Black Eyed Peas também vem sendo especulado.