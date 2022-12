Shania Twain revela que achatava seios para evitar abuso sexual de padrasto

Shania Twain, de 57 anos, virou um símbolo feminista da música country com hits como Man, I Feel Like A Woman, Any Man Of Mine e You’re Still The One. Em entrevista ao Sunday Times, publicada no domingo (4), a cantora revelou que as inspirações para as faixas vieram de começo de vida difícil.



A artista contou que foi vítima de abusos sexuais do padrasto na infância e adolescência. Como uma tentativa de evitar novas agressões, ela tentava diminuir os seios.



"Eu me escondia e achatava meus seios. Eu usava sutiãs pequenos demais - usava até dois - para diminuir [os seios] até não haver nada feminino em mim. Era mais fácil para passar despercebida. Porque, meu Deus, foi terrível - você não queria ser uma garota na minha casa."



Os episódios fizeram com que Shania tivesse dificuldades em desenvolver a sua feminilidade e administrar sentimentos negativos. "Demorou muito tempo até conseguir lidar com a minha raiva. Você não quer ser alguém que me ataca na rua, porque eu vou te destruir se for preciso", completou.



Não é a primeira vez que a cantora fala dos abusos em casa. No livro From This Moment, de 2011, ela disse que interferiu em brigas do padrasto com sua mãe com medo de que ele a matasse



Ela perdeu a mãe em um acidente de carro em 1987, quando tinha 22 anos. O padrasto também morreu na ocasião.



A história de vida da artista está disponível no documentário da Netflix Shania Twain: Not Just A Girl (2022). Assista ao trailer: