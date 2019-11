Shawn Mendes chega ao Brasil para shows e tira fotos com fãs

O cantor Shawn Mendes desembarcou em São Paulo na manhã desta quarta-feira, 27, onde irá realizar dois shows nos próximos dias 29 e 30. A chegada do artista movimentou as redes sociais com a hashtag #WelcometoBrazilShawn.

As apresentações do artista no Brasil ocorrerão no Allianz Parque, na capital paulista, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, no dia 3 de dezembro. Depois, o cantor passará pela Argentina, Chile, Peru e México.

A viagem faz parte de uma turnê após o lançamento do álbum Shawn Mendes, no ano passado. Iniciada em março de 2019, na Europa, a previsão é que os shows se encerrem no dia 21 de dezembro, no México.

Recentemente, o cantor ganhou um American Music Award de melhor colaboração do ano pela música Señorita, com a cantora Camilla Cabello. O cantor fez um post em seu Instagram agradecendo pelo prêmio e elogiando a artista.

Fotos divulgadas no Twitter mostram Shawn com fãs em São Paulo, confira:

Shawn com fãs hoje em São Paulo pic.twitter.com/LxTnGCyber — Shawn Mendes Brasil (@ShawnMendesBRA) November 27, 2019

Shows de Shawn Mendes no Brasil

São Paulo:

29/11 - Allianz Parque (Rua Palestra Itália, 200 - Perdizes); abertura dos portões às 17h45 e início às 19h45

30/11 - Allianz Parque (Rua Palestra Itália, 200 - Perdizes); abertura dos portões às 16h30 e início às 19h15

Os dois shows ainda têm ingressos disponíveis para compra no site da LivePass.

Rio de Janeiro:

03/12 - Jeunesse Arena (Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401); abertura dos portões às 18h30 e início às 19h45

O show já está com ingressos esgotados.