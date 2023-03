Shazam voltou com novas companhias e menos graça

Em 2019, Shazam chegou aos cinemas e o público conheceu o adolescente órfão Billy Batson (Asher Angel), que ganhou superpoderes graças a um mago que lhe concedeu aquelas habilidades. Para se transformar em herói, bastava gritar a palavra 'Shazam' e logo ele ficava muito veloz, forte e podia voar.

Embora não tenha se tornado um megasucesso de bilheteria - arrecadou US$ 366 milhões no mundo, abaixo da maioria dos filmes de super-heróis recentes -, o filme colheu elogios da crítica e ganhou simpatia do público, principalmente por causa do tom cômico e do carisma de seus protagonistas. . Além de Asher Angel como Billy, havia o divertido Zachary Levi, que encarnava um Shazam meio desajeitado, ainda apredendo a lidar com os poderes recentes.

Agora, o herói está de volta na sequência Shazam! Fúria dos Deuses. Desta vez, o personagem terá a ajuda de seus cinco irmãos, que também ganharam superpoderes. Mas, se a equipe de heróis cresceu, a de vilões também não é pequena: agora, eles vão enfrentar três deusas muito perigosas, que querem se vingar em nome do pai delas, Atlas: Rachel Zegler é Anthea; Lucy Liu é Kalypso e Helen Mirren é Hespera. Elas precisam ser paradas antes que acionem uma arma capaz de destruir o mundo.

Agora um pouco mais velhos que no primeiro filme, os seis irmãos órfãos que vivem com um casal que os acolheu já começam a enfrentar os primeiros problemas da vida adulta: uns pensam em sair de casa para entrar na universidade e outro está na descoberta da sexualidade. Billy, aos 17 anos, ainda vai ao pediatra, a quem confessa suas angústias, fazendo o médico de psicanalista. No consultório, o protagonista reflete sobre seu passado, os traumas com o abandono, a sensação de ser abandonado pela mãe... Apesar do conteúdo um tanto dramático da conversa, acaba sendo um dos momentos de graça típico do personagem, como vimos no primeiro filme.

Lucy Liu, Helene Mirren e Rachel Zegler

Freddy, o amigo inseparável de Billy interpretado pelo ótimo Jack Dylan Grazer, era uma das maiores virtudes do primeiro filme e, quando os dois estavam juntos, entregavam os momentos mais divertidos. Desta vez, no entanto, eles já não têm a mesma graça, talvez porque a história agora está mais voltada para a primeira paixão de Freddy, momento típico da adolescência. A ótima química entre Zachary e Jack Dylan que se viu no primeiro filme não se repete aqui, até porque são escassas as cenas em que os personagens deles contracenam.

É uma pena que toda a leveza, graça e despretensão da primeira aventura - ingredientes que a tornavam diferente de outros filmes de heróis - esteja agora bem abaixo do que se viu há quatro anos nos cinemas. Na produção que estreia nesta quinta-feira, as cenas de ação e de batalha - que não eram a grande atração do primeiro filme - acabam soando como mais do mesmo, igual ao que se vê aos montes hoje nos cinemas.

Embora ainda tente manter o clima divertido da produção anterior, as piadas já não funcionam tão bem neste novo Shazam e, certamente, quem esperava o ótimo equilíbrio que se viu há quatro anos entre comédia e aventura corre o risco de sair frustrado do cinema.

Em cartaz no UCI Shopping Paralela; UCI Shopping da Bahia; UCI Shopping Barra; Metha Glauber Rocha; Cinemark Salvador Shopping; Cinépolis Bela Vista; Cinépolis Salvador Norte; Cinépolis Parque Shopping