Sheilas Mello e Carvalho aparecem de surpresa no Domingão; assista

Quem assistiu o Domingão com Huck na noite deste domingo (14), ficou animado com as Scheilas Mello e Carvalho dançando no palco do programa para ajudar o humorista Paulo Vieira na música Dança do Ventre, do É o Tchan, no quadro Batalha do Lip Sync.

Elas, que foram reveladas nos anos 90 pelo programa, que era comandado por Faustão, emocionou quem estava no palco e também ou internautas, que assistiram e comentaram bastante nas redes sociais. "Eu fiquei emocionado quando vi vocês entrarem", disse Luciano Huck.

Paulo Vieira, que disputou a batalha com Letícia Colin, ainda brincou que estava se sentindo no programa do Gugu Liberato (1959-2019), quando ainda era no SBT. "Na hora eu achei que não era você [Luciano], achei que era Gugu. Virou Domingo Legal. Achei que você iria falar Domingoooo... Legal", disparou.

Nas redes sociais, os internautas ficaram chocados com a diversidade e criatividade de Paulo Vieira em transformar uma simples batalha em um dos assuntos mais comentados da web.