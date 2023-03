Shein anuncia collab inédita com a influencer baiana Sthe Matos

A Shein, varejista global de moda, beleza e lifestyle, anunciou nesta segunda-feira (13), o lançamento de uma coleção exclusiva idealizada e produzida em parceria com a influenciadora baiana Sthefane Matos, mais conhecida como Sthe Matos. As peças já estão disponíveis no site e no app da marca.

A coleção conta com 100 peças inéditas, entre vestidos, macacões, conjuntos, blusas, partes de baixo, sapatos e acessórios que vão do tamanho PP (XS) ao GG (XL), além de uma linha plus size.

“O que me inspirou a selecionar as peças dessa coleção foi o nosso clima tropical e a beleza da mulher brasileira”, declarou a influenciadora, que esteve na pré-inauguração da loja temporária da Shein na Bahia. O coquetel foi realizado na sexta-feira passada, no Shopping da Bahia.

No Brasil, antes de Sthe, a varejista já fez parcerias com Anitta, Emily Garcia e Gabi Martins. A coleção lançada hoje ficará disponível para compra até junho deste ano.

Leia mais em Alô Alô Bahia