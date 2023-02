Shopee é multada em R$ 7,4 milhões por descumprir ofertas e não entregar produtos

O Procon-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), multou em R$ 7,4milhões a plataforma de comércio eletrônico Shopee, por descumprimento de oferta, sobretudo quanto à não entrega de produtos adquiridos em seu site.

Conforme apurado pelo órgão, além de reclamações recebidas pelo MPMG, várias outras foram registradas no site ‘Reclame Aqui’ contra a Shopee, todas referentes ao descumprimento de oferta ou à não entrega de produtos.

A empresa alegou que a reclamação que originou o processo administrativo não faz nenhuma referência à empresa e que não existe vendedor na plataforma Shopee com os dados informados pelo reclamante. Sustentou, ainda, que não cria o conteúdo das ofertas nem as listas de produtos veiculadas pelos vendedores, como também não intervém nas discussões realizadas direta e exclusivamente entre os vendedores e compradores terceiros, pois é uma provedora de aplicativos de internet.

Para o Procon-MG, as práticas constatadas constituem infrações à Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e ao Decreto Federal nº 2.181/1997. Por isso, a empresa foi multada em R$ 7.414.814,81 a serem depositados na conta do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. A empresa tem prazo de 10 dias úteis para recorrer após ser notificada.