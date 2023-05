Shopee promete série de oportunidades de emprego na Bahia

Especializada em e-commerce, a companhia Shopee inaugurou, este mês, um centro de distribuição em Salvador e revelou com exclusividade ao Alô Alô Bahia, nesta quarta-feira (24), que ofertará "uma série de oportunidades de emprego" no estado. A empresa, no entanto, não compartilhou os detalhes. Ainda segundo a Shopee, a Bahia é o quarto maior mercado em volume de pedidos diários no Brasil e primeiro no Nordeste.



Salvador foi considerada estratégica para a realização de entregas mais rápidas, tanto na própria capital quanto no interior do estado. Os quatro produtos mais buscados pelos consumidores baianos são capa para tablet, saia lápis, maleta de pintura infantil e conjunto de lápis de cor.



Ao todo, a companhia possui 8 centros no país, incluindo os dois novos do Nordeste — o outro fica em Recife. Com isso, a Shopee alcançou capacidade de atender mais de 1,5 milhão de pacotes diários. A plataforma diz ter mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados.



"A abertura dos novos centros de distribuição tem como objetivo melhorar a experiência desses lojistas locais, habilitando uma nova opção logística, mais barata e ágil para os usuários", diz a empresa. A expansão dos hubs teria aumentado em 40% a capilaridade da Shopee em número de cidades alcançadas.

