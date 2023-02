Shopping abre indicação popular para o Barra Mulher

Todo mundo tem alguma mulher que admira por considerá-la protagonista em alguma área ou que desempenha um papel relevante para a sociedade. Se você gostaria que essa mulher tivesse um reconhecimento público por tudo que ela representa, pode indicá-la ao prêmio Barra Mulher. É que mais uma vez a premiação que valoriza a força feminina na Bahia democratiza a escolha das homenageadas. O Shopping Barra disponibilizou, através das suas redes sociais, um formulário no qual o público pode indicar os nomes de mulheres que gostaria que fossem contempladas com o prêmio.

A mulher mais indicada pelo voto popular, até o dia 8 de fevereiro, estará entre as 10 homenageadas. Paralelamente, uma comissão julgadora, composta por formadores de opinião, irá eleger mais nove mulheres. E o elenco completo de homenageadas só será revelado no dia do evento de premiação.

O Barra Mulher é uma homenagem a mulheres que fazem a diferença na sociedade, seja através de ações sociais, da ciência, da arte, da política, educação, ou qualquer outro viés que impacte positivamente a vida das pessoas; assim como um tributo a todas as mulheres que se sentem representadas por essa força feminina.

Nomes de peso como as juristas Luislinda Valois e Eliana Calmon, a geógrafa e historiadora Consuelo Pondé, a educadora e escritora Mabel Veloso, a arquiteta Eliane Kruschewsky, a líder religiosa Mãe Stella de Oxóssi, a cantora e atual ministra da Cultura Margareth Menezes, a cantora e apresentadora Ivete Sangalo, entre tantas outras personalidades, também já foram homenageadas em edições anteriores.

Assim como aquelas eleitas pelo voto popular, a exemplo de Violeta Schindler Freire, conhecida como Irmã Violeta, em 2021; e Adalgisa Souto Maia, a Gisa Maia, em 2022. O troféu Barra Mulher é inspirado na divindade feminina, idealizado pelo designer Ray Vianna. A imagem representa elegância, altivez, respeito e coragem.