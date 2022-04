Shopping Barra promove Semana da Dança

Não há nada melhor do que celebrar o mês em que se comemora o Dia Internacional da Dança, com muita dança! Por isso, o Shopping Barra vai promover, entre esta quinta (5 e 10 de abril, a Semana da Dança, com apresentações de vários estilos, como contemporânea, balé clássico, jazz, ginástica ritmica, Gyrokinesise (Inspirado no Yoga, na dança e no Tai Chi Chuan) e Pilates.

“A dança é arte, é cultura, é celebração. E neste momento de retomada das atividades culturais, queremos oferecer às famílias que vêm ao Barra um momento de entretenimento com muita música e movimento. Por isso, reunimos conceituadas escolas de Dança, que vão trazer aos nossos clientes lindas apresentações, com bastante diversão e aprendizagem”, avalia Karina Brito, gerente de marketing do shopping.

A programação engloba aulas abertas, mostras didáticas e espetáculos. Entre os grupos de dança, se apresentarão BBT Academy of Art, Etudes Escola de Ballet, Studio A, Ebateca, Cia on Broadway, Escola Contemporânea de Dança e Cia de Jazz Viviane Lopes. As apresentações acontecerão na Praça Central Euvaldo Luz e serão abertas ao público.

Confira a programação:

Terça-feira (5)

BBT Academy of Art

14h às 18h - Mostra Didática das bailarinas do BBT (Método de ensino Royal Academy of Dance)

18h20 - Prece em homenagem à pandemia

18h30 - Pocket Show do espetáculo em comemoração aos 45 anos BBT

20h30 - Mostra Didática do Teatro Musical





Quarta-feira (6)

Etudes Escola de Ballet

10h30 - Aula de Ballet – Baby Class

14h30 - Aula de Ballet – Baby Class 1

15h - Aula de Ballet – Baby Class 2

15h30 - Aula de Ballet – Pré Primary 1

16h - Aula de Ballet – Pré Primary 2

16h30 - Aula de Jazz Dance 1

17h - Aula de Jazz Dance 2

17h30 - Aula de Street Dance

19h - Apresentação SuÍte Cinderella – Uma escolha perfeita (Festival 2021)





Quinta-feira (7)

Studio A

11h às 11h30 - Aula e apresentação de coreografias em grupo, solos e duos

16h às 16h30 - Apresentação de coreografias de festivais

18h30 às 19h30 - Apresentações de coreografias

20h às 21h - Pocket do espetaculo do final de ano





Sexta-feira (8)

Ebateca + CIA On Broadway

14h - Atividades com embaixadoras Ebateca

15h30 - A história da Ebateca - Roda de conversa com diretoras da marca e convidado

16h30 - Ebateca Dance Group -EDG cerimônia de posse

18h - Espetáculo Ebateca + On Broadway





Sábado (9)

Escola Contemporânea de Dança

10h - Aula de Gyrokinesis com Edith Meric

10h45 - Aula de Pilates com Cia 2 Pilates

11h15 - Aula Divas Dance com Roberta Gravina

12h30 - Corpo de Baile da Escola Contemporânea de Dança

14h30 - Apresentação ginástica rítmica

15h - Aula de ballet classico com Dynni Santos

16h - Aula para crianças com Rachel Neves, Luma Santana e Roberta Gravina

17h - Aula de dança contemporânea com Luiza Agra

18h - Aula de jazz e dança contemporânea com Eron Pimenta

19h - Apresentação corpo de baile da escola

21h - Encerramento





Domingo (10)

Cia De Jazz Viviane Lopes

15h - Apresentação de Coreografias do espetáculo Christmas Time

15h30 às 18h - Mostra de aulas e coreografias. ( Jazz, Ballet, Street Dance, Street Jazz, K-Pop, Teatro, GR, Fit Jazz).

18h - Apresentação de Coreografias do espetáculo Christmas Time

18h30 - Lançamento do Tema do Espetáculo 2022