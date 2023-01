Shopping Barra reabre terraço de verão com diversas atrações

O Shopping Barra acaba de retornar com o projeto ‘Terraço do Barra’, que mistura música e gastronomia no rooftop do centro de compras, em Salvador. O espaço totalmente renovado traz uma decoração inspirada em elementos naturais.

Nesta quinta-feira (19), quem estreia no palco da temporada é o grupo Confraria da Música. O show aberto ao público acontece às 17h30, mas o terraço estará aberto com as demais atrações a partir das 16h. Dentro da sua proposta de valorização da cultura típica regional, a inauguração inclui ainda uma apresentação da Cia de Dança Márcio Fidelis (Funceb).

Já na sexta-feira (20), o som será da banda Bahia Soul, que desenvolve um trabalho de música instrumental inspirado em elementos da cultura pop/funk/soul, também chamada “acid-jazz”. No sábado (21), quem comanda a festa é o grupo Tio Elétrico. Com formação de músicos que já passaram por diversas bandas renomadas de Salvador – Super Tom (voz e violão), Marcelo Bala (guitarra), Fábio Longo (bateria), Zé Palito e Anderson Bonfim (percussão), Alex Márcio (baixo) e Fabrício Tambone (teclados) - a banda conta a história do trio elétrico através das canções.

Encerrando a programação da semana, no domingo (22), será a vez deles, os pequenos, aproveitarem ao máximo o espaço. Com oficinas criativas e recreativas realizadas pela Brincar, ganha corpo a busca pela inovação que gera conexão entre as famílias através das brincadeiras. Atividades lúdicas, criativas e inteligentes, que tornam as crianças protagonistas do seu próprio brincar, irão fazer cada uma delas soltar a imaginação. E mais tarde, a partir das 18h30, é a vez do cantor Guto Gomes apresentar o melhor do pop nacional e internacional em releituras acústicas.



“O Terraço do Barra é um espaço sensacional, que angariou o Prêmio Abrasce por trazer um conceito de lazer diferenciado em um shopping, e que já se tornou um sucesso muito aguardado pelos nossos clientes”, afirmou Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra.





