Shopping Barra recebe seletiva do Afro Fashion Day nesta sexta (24)

O Shopping Barra recebe nesta sexta-feira (24) uma das etapas do Afro Fashion Day, projeto de moda do jornal CORREIO que já impulsionou dezenas de novos talentos dentro e fora do país. Apoiador da ação, o espaço sediará a seletiva de modelos agenciados, com 60 candidatos de 15 agências de Salvador. A disputa é grande, já houve uma pré-seleção com mais de 300 participantes.

Deste grupo de 60 pessoas, entre homens e mulheres, sairão modelos que participarão do desfile desse ano, apresentado ao público em 20 de novembro. Também fez parte desta sétima edição do projeto, assim como no ano passado, as seletivas de bairros, realizadas através do envio de vídeos pelo Tik Tok e que selecionou três homens e três mulheres para participar do evento.

“Faz parte da história e do propósito do Shopping Barra esse incentivo aos novos talentos da moda da Bahia para o mundo. O Afro Fashion Day também tem essa identidade, de transformar vidas, promover a inclusão e revelar o que a de mais belo na cultura e no povo baiano”, destacou Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra.

O Afro Fashion Day é um projeto de empreendedorismo, impacto social e moda criado pelo jornal CORREIO em 2015 com o objetivo de celebrar o mês da Consciência Negra. Reconhecido como o maior evento de moda negra do Brasil, o AFD é responsável por levar jovens pretos baianos à passarela e engajar marcas locais.