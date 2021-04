Shopping Bela Vista recebe posto de vacinação para 2ª dose

O Shopping Bela Vista receberá, a partir desta sexta-feira, 23, o posto de vacinação contra a covid-19 para idosos e profissionais de saúde. A vacinação é exclusiva para quem for receber a segunda dose do imunizante.

O posto ficará disponível todos os dias, das 8h às 16h, através do drive-thru montado no estacionamento G0, próximo à entrada que dá acesso ao Kart (mesmo local aonde foi realizada a campanha municipal de vacinação contra a Influenza H1N1).

“O Bela Vista apoia a campanha de imunização contra a covid-19, assim como outras iniciativas de promoção da saúde e prevenção que já fazem parte do nosso calendário, justamente por sermos um shopping de referência no cuidado com a saúde”, destaca o Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo.

Quem for se vacinar deverá levar documento oficial de identificação com foto e o cartão de vacina recebido na ocasião da primeira dose para conferência do imunizante a ser recebido.