Shopping Bela Vista sedia evento de MMA desta sexta a domingo

O Shopping Bela Vista sediará a nona edição do Qualify Combat, evento de MMA que será realizado no sábado (7) e domingo (8). O card terá 10 lutas de MMA e K1 no sábado, a partir das 16h, e 20 combates secundários no domingo, a partir das 14h, sempre na praça central, no piso L1.

Os clientes e amantes do esporte poderão acompanhar toda a programação do evento gratuitamente pelas sacadas do shopping ou adquirir ingressos para a área VIP, onde serão comercializadas mesas para grupos de quatro ou seis pessoas.

O ingresso para a mesa custa R$ 300 e será vendido na praça central do Bela Vista, no dia do evento, a partir das 15h, ou pelo telefone (71) 99680-1677.

A programação, no entanto, já começa nesta sexta-feira (6), com o Fight Week, que terá apresentações de artes marciais e combates entre academias, além da pesagem dos lutadores que estarão no octógono no fim de semana. Hoje, as atrações acontecem ao longo do dia, desde a abertura do shopping, e são gratuitas.

Confira a programação:

Sexta-feira (6):

Pesagem Oficial - 9h às 19h

Sábado (7):

Lutas Profissionais de MMA e K1 – a partir das 16h (10 Lutas)

Domingo (8):

Lutas Amadoras de MMA e K1 – a partir das 14h (20 Lutas)