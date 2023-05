Shopping Cajazeiras anuncia um mês de programação junina com aula de forró gratuita

Junho ainda nem chegou, mas o Shopping Cajazeiras já está de olho nos festejos do São João. Intitulado ‘Arraiá Shopping Cajacity’, neste sábado (27/05), o empreendimento inicia sua programação de eventos com o tema junino proporcionando muito entretenimento e diversão para os clientes que amam a época festiva.

A fim de deixar a clientela no clima do São João, a praça de alimentação do Shopping vai ganhar uma decoração temática e terá ainda apresentações de bandas, barraquinhas com comidas típicas e uma programação vasta para entreter o público, incluindo aulas gratuitas de forró.

A programação junina do Shopping Cajazeiras, que inicia às 17h deste sábado (27/05) com shows gratuitos das bandas Lobos do Forró e Forró com Carol, seguirá durante todo o mês de junho, totalizando um mês inteirinho de atrativos nos finais de semana. No domingo (28/05), o público vai curtir, a partir das 16h30, as apresentações das bandas Legião Forrozeira e Forró Di Dá em Doido.

Quem se animar para participar das aulas de forró, deve se programar. A primeira aula está prevista para acontecer no dia 02/06, também na praça de alimentação do Shopping, a partir das 18h. A programação completa do ‘Arraiá Shopping Cajacity’ pode ser conferida nas redes sociais oficiais do Shopping (@shoppingcajazeiras).