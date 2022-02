Shopping Cajazeiras terá evento gratuito com Tio Paulinho no sábado (12)

O Shopping Cajazeiras terá um evento gratuito para a criança no sábado (12), quando acontece a primeira edição do CajaKids Folia, sob comando do animador Tio Paulinho.

O bailinho infantil vai começar às 14h e terá mini-trio, várias brincadeiras e presenças de personagens, entre outros. O shopping pede que as crianças que forem para o evento estejam fantasiadas.

Depois do bailinho, o CajaKids vai acontecer em horário especial, das 16h às 18h, com a animadora Mimi.

(Foto: Divulgação)

Mais opção

Para completar, o Shopping Cajazeiras traz, na sexta-feira (11), mais uma edição do “Esquente Cajacity”, ao som da banda ‘Xinelo de Couro’, que comanda um happy hour a partir das 18h30.

Veja a programação

ESQUENTE CAJACITY

Quando: 11 de fevereiro

Onde: Shopping Cajazeiras

Quem: Banda Xinelo De Couro

Horário: a partir das 18h30

Classificação Livre

Evento Gratuito

CAJA KIDS FOLIA

Quando: 12 de fevereiro

Onde: Shopping Cajazeiras

Quem: Tio Paulinho

Horário: a partir das 14h

Classificação Livre

Evento Gratuito

CAJA KIDS

Quando: 12 de fevereiro

Onde: Shopping Cajazeiras

Quem: Mimi

Horário: a partir das 16h

Classificação Livre

Evento Gratuito