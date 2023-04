Shopping da Bahia recebe evento celebrando o universo de Harry Potter

O Mundo Bruxo chegou a Salvador. Até o dia 23 de abril, o Shopping da Bahia receberá encantadoras instalações temáticas inspiradas em cenas icônicas da famosa série de filmes Harry Potter.

“Harry Potter: Celebrando Hogwarts“ é o resultado de uma grande colaboração entre a Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e Aliansce Sonae + brMalls.

Uma das mais divertidas atrações é o Campo de Quadribol, um local totalmente instagramável, onde os visitantes podem colocar em prática toda sua habilidade no jogo de maior sucesso no mundo bruxo.

Os visitantes também terão a chance de apreciar paisagens incríveis explorando uma vinheta inspirada na Floresta Proibida, onde terão a chance de evocar seu próprio feitiço Patrono e se defender das criaturas que lá vivem.

Continuando a viagem mágica por Hogwarts, os fãs terão a oportunidade de tirar fotos com a Capa da Invisibilidade na Sala Comunal e resolver um quebra-cabeça para acender o caldeirão na Aula de Poções.

“Os fãs poderão ver as incríveis recriações de cenas icônicas do Mundo Mágico de perto em nossos shoppings através de cenários "instagramáveis" com atividades e elementos interativos que recriam cenas do cinema e do universo do bruxo mais querido do mundo. Será uma oportunidade de viver essa experiência única!” diz Ana Paula Niemeyer, Diretora de Marketing da Aliansce Sonae + brMalls.

O evento tem entrada gratuita.