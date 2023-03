Shopping da Bahia recebe exposição em homenagem a Harry Potter

A Escola de Magia e Bruxaria do Brasil está chegando ao Salvador Shopping. Entre os dias 1° e 30 de abril, os visitantes poderão conhecer gratuitamente um pouco mais sobre o universo bruxo brasileiro, criado pela autora Vanessa Godoy, em uma imersão que contará com atividades interativas e a presença dos personagens da história.

A imersão conta com cinco áreas interativas, desde salas de aula, lojinha e a Taverna do Javali. Para participar das atividades gratuitas, é necessário se inscrever através do SuperApp Salvador Shopping, que deve ser baixado gratuitamente em Android e IOS.

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h, os visitantes poderão visitar a loja e participar das oficinas, além de tirar fotos e interagir com Elfos e Sátiros. Aos sábados, a estrutura funciona, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. As oficinas devem ser agendadas e acontecem segunda a sexta, às 19h; sábado, 10h às 21h; domingo, das 13h às 20h.

Escola de Magia e Bruxaria, e Instituto Flamel de portas abertas | A Escola de Magia de Bruxaria do Brasil (EMB) realiza imersões desde 2015 e fica localizada em um castelo de 8 mil metros quadrados em Campos do Jordão. Inspirado nos livros da autora brasileira Vanessa Godoy, os alunos terão a oportunidade de viver uma imersão especial pelo fantástico universo do Bàdiu, com aulas, atividades complementares, festas e muitas histórias. Já o Instituto Flamel é uma instituição de ensino superior voltado para os alunos que querem ser Alquimistas, Boticários e Peritos Forenses do mundo bruxo brasileiro. Ele fica localizado em um grande hotel tombado pelo patrimônio histórico em Araxá, Minas Gerais.