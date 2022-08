Shopping da Bahia terá feirão com imóveis a partir de R$ 145 mil; veja ofertas

Quem sonha em ter uma casa própria pode ter a chance de tirar os planos do papel. Desta sexta (5) até domingo (7), o Shopping da Bahia receberá um Feirão de Imóveis com ofertas a partir de R$ 145 mil.

O evento acontecerá no Estacionamento i1 e terá entrada gratuita. Ao todo, são mais de 3 mil oportunidades de compra de imóveis novos, com valores que chegam até R$ 1 milhão. Para participar do Feirão e fazer as simulações, os visitantes devem levar comprovante de rendimento/contracheque (os três últimos), além de comprovante de residência e RG.

Para facilitar a compra, o Feirão de Imóveis ROBSAC vai oferecer algumas vantagens, como aumento do subsídio, redução da taxa de juros e prazo ampliado de financiamento.

Uma novidade para esta edição é o lançamento da Sala VIP, onde acontecerão atendimentos exclusivos para clientes que desejam adquirir imóveis de alto padrão e que contam com serviços e funcionalidades diferenciadas.

De acordo com Roberto Sacramento, CEO da ROBSAC Serviços, empresa que assina a realização do Feirão, esses imóveis ficam em localizações nobres. “O propósito desse espaço é atender ao público que demanda por unidades para morar ou para investir, e precisa de informações mais detalhadas e orientações sobre a melhor maneira de aplicar seu dinheiro. Com isso, essa edição se firma como o evento onde empreendimentos diferenciados podem ser conhecidos e adquiridos com todo o conforto e comodidade que o Feirão oferece”, explica.

Uma das principais vantagens do evento é poder encurtar o processo de compra para o futuro inquilino. Além disso, no espaço, o comprador poderá pesquisar, barganhar e comparar as condições a partir de uma tabela de preços mais atrativa. Quem for ao Feirão vai contar com a possibilidade de usar o FGTS como entrada, facilidades no pagamento da entrada, podendo dividir em até 60 vezes, e o fato de alguns empreendimentos estarem assumindo o Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITIV) e as taxas cartoriais para desonerar os custos e viabilizar a compra.

No local haverá a presença de corretores das imobiliárias A&F e IMOB de plantão para detalhar as características dos empreendimentos e combinar a melhor forma de pagamento para os interessados.

O feirão contará também com a presença de correspondentes da Caixa Econômica Federal para realizar simulações de financiamento e orientar sobre as providências de cadastro e documentação. Já estão confirmadas incorporadoras como Concreta, Direcional, Liz, 3i, Tenda, JVF, Kubo, LSN, Sertenge, House e Gráfico, que vão apresentar unidades com condições exclusivas de entrada, parcelamento e taxas.

Segundo o diretor da imobiliária A&Fpop, Anderson Ferreira Nascimento, o momento não poderia ser melhor, já que na semana passada a Caixa Econômica passou a utilizar na prática a redução da taxa de juros e um aumento do subsídio do governo dentro do Programa Casa Verde Amarela. “Agora o cliente pode ter acesso a um desconto de R$ 47,5 mil, fazendo com que o brasileiro volte a ter poder de compra frente aos aumentos dos últimos meses. Os interessados em adquirir imóveis serão acompanhados por corretores multimarcas que terão a missão de identificar o perfil financeiro do cliente, direcionando-o para um produto que mais se encaixa aos seus anseios. É uma consultoria dentro do mercado imobiliário, muito mais eficiente”, revela.

“Teremos um evento ainda maior do que a edição anterior. Serão 13 estantes e vamos trabalhar com produtos de médio a alto padrão, além de vários lançamentos. Essa edição vai reunir a maior diversidade de imóveis de Salvador e região metropolitana. São imóveis de diversos tamanhos e localidades. As incorporadoras e imobiliárias estão trabalhando com preços diferenciados tanto para quem está com orçamento mais apertado como para quem tem condições de fazer maiores investimentos no Feirão. Algumas incorporadoras estão oferecendo ITIV, taxa de cartório, 100% de FGTS, ou seja, o cliente praticamente não dá nada de entrada, saindo com as chaves em mãos”, esclarece o CEO da Imob, Eric Pereira.

Conheça alguns dos empreendimentos que estarão à venda:

MORADA FLOR DE LIS

Rua Pirapora, 34 – Pernambués

2 quartos com suíte e varanda (50,67 m²; 52,18 m² e 52,65m²).

Entrega: Pronto para morar, últimas unidades disponíveis

Valor: A partir de R$ 260 mil

ADORATO CABULA

Rua Silveira Martins, Cabula.

2 e 3 quartos com suíte e varanda (49,49m², 52,60m², 55,11m² e 60,44m²)

Entrega: Obra concluída

Valor: A partir de R$ 349 mil

ROOF RECREIO

Rua Jaime V. Lima, Plataforma

Previsão de entrega: 23 meses

Valor: A partir de R$ 192.984,00

SELETTO SALVADOR NORTE

Jardim das Margaridas.

Entrega Etapa 1: Novembro 2024

Entrega Etapa 2: Julho 2025

Valor: 1/4 e 2/4 com opção de Garden, 44m² , 1/4 a partir de R$ 149.000 e 2/4 - A partir de R$ 182.000

PONTA DO BOSQUE

Av. Aliomar Baleeiro, Nova Brasília

Entrega: Junho 2024

Valor: 2 quartos com suíte e varanda, 56,94m², a partir de 192.500,00

TOP CLUBE

Vila Canária, antigo Cajazeiras Golf Clube

Entrega: Novembro 2023

Valor: 2 quartos com suíte, 53m² e 51m² a partir de R$218.900,00



JOY PARALELA

Rua Luiz Eduardo Magalhães, 1081

2/4 e 3/4 com varanda e suite

Entrega: Agosto de 2022

Valor: A partir de R$ 307 mil e 3/4 a partir de 341 mil.



CONQUISTA LITORAL NORTE

Litoral Norte

Entrega: Primeiro semestre de 2014

Valor: Unidades a partir de 159.000,00



COSTA PORTUGUESA

Rua da Bélgica, Abrantes, ao lado do Outlet Premium

Entrega: Previsão de 11 meses

Valor: A partir de R$ 163 mil



ANCORATTO

Entrega: junho 2025

Jaguaribe, ao lado do Hiper Ideal

2 quartos c/suíte e varanda, 65m² a 66m² a partir de 521.000

3 quartos c/suíte e varanda, 74m² a 81m² a partir de 596.000

3 quartos c suíte, varanda e Garden, 156m² - 985.865,27



HOUSE SANTA CATARINA

Pituba, a poucos passos da Av. Manoel Dias e da praia

Quarto e Sala c/ varanda

Entrega: março 2025

Valor: A partir de R$ 249.000



I SERVIÇO I

Feirão de Imóveis ROBSAC

Onde: Piso L3 / Estacionamento I1 (i um) - Acesso pela Riachuelo

Quando: Sexta-feira, Sábado e Domingo (5, 6 de 7 de agosto)

Horário: Sexta-feira e Sábado - das 9h às 20h I Domingo - das 13h às 19h

Informações: 71 98895-7708