Shopping da Bahia terá hamburgueria da marca de Carlinhos Maia

O humorista e influencer Carlinhos Maia terá sua marca de hamburgueria em um dos shoppings de Salvador. O local escolhido pela empresária Ana Maria Amoedo, dona da franquia, é o Shopping da Bahia.

O estabelecimento, The BBurgers, comercializa hambúrgueres artesanais e deve inaugurar sua loja na capital baiana até a próxima quarta-feira (27), na Praça de Alimentação do piso L3.

No cardápio, a The BBurgers tem três categorias de sanduíche (premium, combos e smash), além de ofertar hotdogs, entradas e pratos executivos. O carro-chefe da loja é o hambúrguer que leva o nome de Carlinhos Maia, feito com pão brioche, molho base, blend bovino de 150g, queijo cheddar, bacon em tiras, cebola roxa grelhada e maionese de alho.

Outro recordista de vendas é o Burguer Vulcão, com blend bovino 150g, molho do chef, bacon, cheddar, cebola caramelizada, barbecue, salada verde, batata frita com bacon e cheddar.