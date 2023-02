Shopping Itaigara promove baile carnavalesco com Beto Narchi

Para acompanhar e movimentar os clientes que forem prestigiar o Baile Carnavalesco do Shopping Itaigara, o cantor Beto Narchi é quem vai comandar o som. O evento acontece no piso térreo do shopping, a partir das 17h, com acesso gratuito.

Vale lembrar que, também no dia 11, a cantora Mariana Silva vai dar um show, com um repertório repleto de músicas conhecidas do grande público, através do projeto Música no Itaigara. O evento aberto ao público acontece na Praça de Alimentação a partir das 12h30. Quem quiser aproveitar o esquente, pode optar por uma das opções gastronômicas do Shopping Itaigara e já aquecer os motores para o baile.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin e apoio da Jotagê e AJL.

Serviço:

O que – Baile Carnavalesco do Itaigara

Quem – Cantor Beto Narchi

Quando – Sábado, 11 de fevereiro, das 17 às 19h

Onde – Piso térreo do Shopping Itaigara

Quanto – Gratuito