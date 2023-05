Shopping promove ação para dar comodidade no passeio de clientes com autismo

A segunda edição da Hora Silenciosa, projeto criado para oferecer um momento tranquilo e acolhedor para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias foi realizado neste sábado (27) pelo Salvador Shopping. Durante a primeira hora de funcionamento do shopping, das 9h às 10h, os ambientes tiveram os estímulos sonoros e visuais reduzidos. A ação será realizada em todo último sábado do mês, sempre no mesmo horário.

A iniciativa é inédita no Brasil, país que possui cerca de 2 milhões de crianças autistas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diante desse número, é cada vez mais urgente que a sociedade se informe sobre o autismo, que é uma configuração neurológica atípica, que provoca hipersensibilidade sensorial. O excesso de iluminação e locais com muito barulho costumam gerar ansiedade e inquietação aos autistas, o que pode provocar crises de estresse, com acessos de raiva ou ataques de pânico. É uma resposta do corpo, uma reação aos estímulos.

O centro de compras ainda proporcionou um momento de diversão para o público infantil com TEA no parque Animais Selvagens. Foram disponibilizadas duas sessões exclusivas e gratuitas com 30 minutos cada. As inscrições foram realizadas ao longo da semana. Ao todo, o brinquedo recebeu 30 famílias.

Algumas iniciativas já foram implementadas de forma definitiva, como as vagas exclusivas de estacionamento para famílias de pessoas com TEA e os abafadores de som e ruídos, que estão disponíveis para empréstimo gratuito nos Espaços Família – Pisos L1 e L2 e Centro de Atendimento ao Cliente – CAC, piso L2, durante o horário de funcionamento do shopping. “As mudanças nos ambientes não seriam suficientes sem o trabalho junto aos lojistas e colaboradores do shopping. A participação de todos é fundamental para garantir a tranquilidade dos autistas dentro do nosso espaço. Além de inclusivo, o projeto é também educativo. Um chamado para o respeito à inclusão e a cidadania dessas pessoas”, destaca José Luiz Miranda, superintendente do Salvador Shopping.

Ações adotadas pelo Shopping durante a Hora Silenciosa:

• Pausa no tráfego de carrinhos de coleta de lixo;

• Pausa no tráfego de segways;

• Utilização do rádio comunicação apenas com fones de ouvido;

• Desligar TVs, displays, totens e mega banners digitais, bem como rádio mall e letreiros das lojas;

• Redução da iluminação do mall;

• Retirada do áudio das cancelas de estacionamento;

• Suspensão secadores de mãos e de dispensers automáticos de cheiros nos banheiros;

• Fraldário, banheiros infantis e de adultos com distribuição de protetores auriculares;

• Distribuição de abafadores também nos Espaços Família – Pisos L1 e L2 e Centro de Atendimento ao Cliente – CAC, piso L2;

• Portas dos banheiros fechadas nesse horário para reduzir o barulho das descargas a vácuo;

• Os colaboradores do Condomínio do Salvador Shopping foram estimulados a utilizar os celulares em modo silencioso.