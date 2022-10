Shopping promove atividades gratuitas na semana da criança

O Dia das Crianças se aproxima e, para marcar a data, o Salvador Norte preparou uma programação repleta de atrações para a diversão dos pequenos e de toda família. No período de 12 a 16/10, o shopping terá espetáculo musical, circense e teatral gratuitos. As ações acontecem no palco do piso L3 e são parte do Festival Kids que, desde setembro vem oferecendo entretenimento aos clientes.

A programação começa na quarta (12) com o musical Bob Zoom, às 15h. No show interativo, os personagens Bob Zoom, Bingo e Joaninha interpretam músicas da pré-escola totalmente repaginadas, além de músicas inéditas e convidam as crianças a participarem, cantando, dançando e aprendendo de forma lúdica e divertida.

Na sexta (14), alunos da Escola Pedacinho do Céu (unidades Águas Claras, Lauro de Freitas e Pituba) apresentam o projeto musical “100 anos de Música Brasileira: da semana de arte moderna de 1922 aos dias atuais!” No pocket show, um repertório amplo, construído com MPB, chorinho, e trechos das Bachianas Brasileiras n° 2 e 5 de Villa-Lobos. A apresentação será às 13h30.

Também no dia 14, às 17h, o shopping recebe um espetáculo infantil do Circo Picolino. Estão garantidas diversão e boas risadas para toda a família. “Clássicas, Uma Montagem Teatral Circense” homenageia clássicos da dramaturgia dos palhaços, recheado com outros números de circo e brincadeiras.

No fim de semana, o Festival Kids apresenta suas últimas atrações: os espetáculos João e Maria, no sábado (15), e Cinderela, no domingo (16). As peças acontecem às 15h. As crianças poderão ainda participar de pintura facial e escultura de balões no Clubinho da Criança e Cia, no piso L3. Ainda no sábado e domingo, a partir das 18h, haverá apresentação da banda de música da Guarda Municipal de Salvador.

SERVIÇO: Festival Kids: Semana da Criança, no Piso L3 do Salvador Norte Shopping;| Dia 12/10: Bob Zoom – 15h; dia 14/10: 100 anos de Música Brasileira: da semana de arte moderna de 1922 aos dias atuais – 13h30; Circo Picolino – 17h; Dia 15/10: Espetáculo João e Maria – 15h; Apresentação Banda Guarda Municipal – 18h; Dia 16/10: Espetáculo Cinderela – 15h; Apresentação Banda Guarda Municipal– 18h | Gratuito