Shopping realiza festival focado em saúde e bem-estar em Salvador

Pelo quinto ano consecutivo, o estacionamento do Salvador Shopping se transforma em uma área de entretenimento ao promover o Festival Viver Bem, que acontece neste sábado (13) e domingo (14), a partir das 15h30.

O evento é animado pelos shows de Danniel Vieira e Tico, no sábado, e as bandas Filhos de Jorge e Negra Cor, no domingo, além do grupo DóRéMiLá, para o público infantil. Os shows serão traduzidos por intérpretes de libras. As profissionais Gabriela Mattos e Cintia Santos vão fazer as versões das músicas para os surdos.

O festival também conta com estações gourmet, cervejas artesanais, artesanato, espaço kids e conteúdo voltado aos temas de saúde e bem-estar. O público poderá realizar aferição de pressão, orientação nutricional com e eletrocardiograma.

A entrada no festival é feita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC). O acesso está sujeito à lotação do espaço.

Serviço:

O quê: Festival Viver Bem

Onde: Salvador Shopping (Estacionamento Externo – Piso L1)

Quando: Neste sábado (13) e domingo (14), a partir das 15h30.

Ingresso: 1kg de alimento não perecível.