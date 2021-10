Shopping recebe exposição de camisas históricas do futebol baiano

Camisas novas e de momentos históricos de sete times baianos estarão em exposição em Salvador a partir deste fim de semana. O Shopping da Bahia promove a exposição gratuita 'Futebol Baiano, uma história de conquistas' entre esse sábado (16) e o próximo dia 31.

No espaço, os visitantes encontrarão 25 peças do Esporte Clube Bahia e do Esporte Clube Vitória, do Jacobina Esporte Clube, Fluminense de Feira Futebol Clube, Colo Colo de Futebol de Regatas, Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista e da Federação Baiana de Futebol.

A ação também contará com espaços para trocas de camisas e vendas de itens do mundo futebolístico. Além disso, no dia 31 de outubro, vai ser realizado um encontro de colecionadores, na Alameda Luis Gama, no 3º piso do shopping, das 12h às 22h.

A mostra, que tem apoio do Acervo Tricolor e do Vitoria Colecionismo, busca reunir desde colecionadores até apreciadores das relíquias.

"O futebol baiano começou há 120 anos, de lá para cá conquistamos um espaço de destaque e importância no cenário brasileiro. Justamente pensando nisso, o Shopping da Bahia quer celebrar o esporte que é o de maior tradição do estado", diz Mayara Diniz, gerente de marketing do shopping.

Serviço:

Exposição: Futebol Baiano, uma história de conquistas

Quando: de 16 a 31 de outubro

Horário: das 12h às 22h

Onde: Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores)

Quanto: Grátis