Shopping sedia festival de ginástica rítmica com oficina gratuita para crianças

O Salvador Norte Shopping será palco de apresentações de ginástica rítmica nesse domingo (11), com um festival realizado em parceria com a Federação Baiana de Ginástica (FBG).

Além das competições entre atletas das categorias iniciantes, intermediário e avançado, a programação do evento inclui oficinas gratuitas para crianças a partir de 5 anos que queiram experimentar a modalidade.

O festival será realizado a partir das 15h, no piso L3, e tem como objetivo promover a confraternização entre participantes e estimular a prática da ginástica rítmica.

Na semana passada, a ginasta baiana Alana Santos, de 19 anos, se consagrou campeã brasileira adulto no geral e na categoria bola, no Campeonato Brasileiro disputado em São Caetano do Sul (SP).

Outra baiana, Keila Santos, de 14 anos, ficou em 3º lugar no individual geral e no aparelho maças da categoria juvenil.