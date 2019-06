Shoppings de Salvador preparam programação especial de São João; confira

1. Shopping Salvador

A programação na praça central reúne atividades que agradam todos os públicos. Nesta segunda (3), às 19h, tem apresentação do grupo forrozeiro Poizé, enquanto o público pode curtir barraquinhas com comidas típicas do São João. Durante a semana ainda tem aulas de dança.

Para as crianças, a Fazendinha Tac Tac´s montou um parque temático com programações todos os dias, além de recreação aos sábados e um arraialzinho aos domingos, sempre às 15h.

2. Shopping da Bahia

A partir desta quarta-feira (5), durante todo o dia, a Praça Dorival Caymmi (piso L2) recebe o Arraiá do Chico Bento para animar as crianças. O espaço temático reúne brincadeiras típicas da festa junina, como a pescaria, mira no porquinho, tiro no barril e a colheita no pomar.

Além dos jogos, haverá uma barraca com diversas guloseimas. O acesso ao parque é gratuito (sujeito à lotação), e recebe toda a família para participar das brincadeiras.

3. Shopping Center Lapa

A Praça do São João, localizada no espaço de eventos no piso L1, anima os visitantes do Center Lapa com os shows de bandas de forró e artistas, todas as segundas-feiras, a partir das 14h.

Além das apresentações e da decoração especial, a programação inclui barraquinhas com comidas típicas do São João e aulas gratuitas de forró, que acontecem todos os dias durante o período da tarde. A participação dos aulões é gratuita.

4. Shopping Itaigara

Durante todo o mês de junho o shopping receberá uma programação especial para o São João. A agenda das atrações reúne shows de bandas, barraquinhas com comidas típicas da época e exibição de trios forrozeiros e apresentações de dança.

O show desta segunda (3) é comandado pela banda de forró Coração de Zabumba, das 17h até às 18h. Entre as atrações do evento, ainda passarão pelo palco bandas como a 3+1 Matutu e o forrozeiro Adriano Estilizado.