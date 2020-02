Shoppings de Salvador promovem bailes de carnaval para a criançada

O carnaval está chegando e a criançada já pode curtir o clima da folia em diversos shopings de Salvador. Os estabelecimentos comerciais montaram bailes infantis que vão animar os pequenos neste final de samana. No sabado (15), em vários horários, os shoppings Bela Vista, Piedade, Itaigara, Cajazeiras e Paseo realizam uma programação voltada para as crianças. Já no domingo (16), somente o Bela Vista repete a folia. Confira detalhes:

Shopping Paseo

Das 10h às 12h, o shopping paseo promove a décima edição do Bailinho do Tio Paulinho, que promete levar fantasia, pintura facial e escultura de bexigas para a criançada. Para participar, basta levar brinquedos novos ou seminovos. Os itens serão doados para Instituições sociais.

Shopping Cajazeiras

A partir das 14h, na praça de alimentação do Shopping Cajazeiras, vai acontecer o Bailinho Infantil de Carnaval. Vai ter pinturinha de rosto, esculturas de balões, mini trio e até desfile de fantasia. A sugestão é que as crianças caprichem na proposta de look, usando e abusando da criatividade na escolha da fantasia.

Shopping Itaigara

A partir das 15h, ainda no sábado (15), a animação do bailinho de Carnaval no Shopping Itaigara fica por conta da banda Playgrude, que vai cantar sucessos infants. Os pequenos poderão também fazer maquiagem facial, escultura de balões e brincar com diversos personagens infantis.

Shopping Piedade

O Bailinho Sarauzinho da Calu vai animar, gratuitamente, o público infantojuvenil com o tema Carnaval da Poesia, também no sábado, às 15h, na Praça Central (piso L2) do shopping Piedade. A programação traz atividades de literatura, dança, música, além da oficina de criação de máscaras carnavalescas e desfile. Os integrantes do bailinho compõem o elenco do espetáculo Sarauzinho da Calu, indicado ao prêmio Braskem de Teatro 2019, que tem a direção de Cássia Valle, codireção de Leno Sacramento e direção musical de Cell Dantas. O grupo é formado por atores do Bando de Teatro Olodum e alunos do curso livre de teatro para jovens do Centro de Pesquisa Moinhos Giros de Cultura e Arte.

Shopping Bela Vista

Repetindo o sucesso do ano anterior, o tradicional Bailinho do Bela vai acontecer em dois dias. No sábado (15), às 17h, no 2° piso, a programação vai contar com personagens, fanfarra e muitas brincadeiras. Já no domingo (16), também às 17h, no 1° piso, a animação ficará por conta do minitrio com tio Paulinho, além de maquiagem colorida, escultura de bolas, personagens e muitas brincadeiras para o folião mirim. As crianças poderão ir com a fantasia de sua escolha.