Shoppings de Salvador vão poder ampliar horário de funcionamento na Black Friday 

Com intuito de estimular o movimento do comércio com as compras de final de ano e ajudar a reaver as perdas do período em que os shoppings permaneceram fechados, a Prefeitura de Salvador autorizou nesta quarta-feira (25), por decreto e de forma excepcional, o funcionamento dos estabelecimentos em horário ampliado, de 7h às 23h, nesta sexta-feira (27), data da “Black Friday”. As informações são da Secom.

A decisão da ampliação do horário levou em consideração o fato da importância da data para as vendas do varejo, além de priorizar a manutenção da segurança dos consumidores, visto que essa mudança excepcional poderá contribuir para a redução das filas e aglomerações, em consonância com as premissas adotadas na elaboração dos protocolos sanitários.

A prefeitura destaca que no protocolo setorial para os shopping centers, publicado por meio do Decreto nº 32.589, de 18 de julho de 2020, o horário de funcionamento para tais estabelecimentos foi fixado entre 12h às 20h. Já no dia 5 de outubro, a Prefeitura permitiu a ampliação do funcionamento por mais uma hora, das 11h às 21h, todos os dias da semana.

Distanciamento

A capacidade máxima nos shopping centers é de uma pessoa a cada nove metros quadrados em áreas comuns e de uma pessoa a cada cinco metros quadrados de área em cada loja. O distanciamento de 1,5 metro deve ser observado em todas as áreas de circulação desses estabelecimentos, inclusive nas escadas rolantes cujos corrimões devem ser higienizados constantemente.