Shoppings reabrem com 60% do fluxo; veja o horário de cada um  

Os shopping centers de Salvador e Região Metropolitana voltam a funcionar a partir desta terça-feira, 06, das 10h às 19h, podendo abrir sempre de terça à sábado, com alguns serviços permitidos às segundas. A expectativa de fluxo nesta primeira semana de reabertura, segundo os gerentes de marketing dos estabelecimentos, é de até 60% do público que frequentava os centros comerciais antes da pandemia na covid-19. Os protocolos de segurança, higiene e sanitização foram reativados, garantem os administradores.

No Shopping Barra, o processo de desinfecção ocorre há três dias. “É um trabalho que não apenas um dia para fazer e a gente continua fazendo diariamente, mesmo com o shopping fechado, porque todos os dias tem funcionários aqui, então a gente está finalizando o processo de desinfecção de reabertura, que é mais intenso”, detalha a gerente de marketing do shopping Barra, Karina Brito. Todas as 315 lojas irão reabrir, exceto o cinema, espaços de lazer infantil e entretenimento, que ainda não podem funcionar, de acordo com o protocolo de funcionamento da prefeitura (leia mais aqui).

Os restaurantes que têm acesso independente – como o Outback, Madero, Yemanjá, Oliva, Mamma Jamma e Tokai – abrem de acordo com o horário da categoria de restaurantes. Ou seja, eles podem operar inclusive no domingo e o horário é de 11h às 20h. O mesmo acontece com academias e clínicas médica, onde os clientes podem acessar a partir de 6h da manhã.

Karina acredita que, em um primeiro momento, a frequência do público não seja tão alta, por conta do receio. “É muito delicado estimar um número de fluxo de pessoas, porque a situação ainda é tensa na saúde pública e na ocupação dos leitos de UTI [Unidade de Terapia Intensiva]. Talvez a primeira semana as pessoas estejam mais inseguras, mas precisamos reabrir para provar que shopping center é local seguro e que respeitamos as normas sanitárias”, argumenta Brito. Para não deixar de lado os clientes inseguros, o Barra, assim como todos os outros shopping, continuam com a modalidade de retirada (drive-thru) e entrega em casa (delivery).

É o caso da estudante Thainá Toffo, 22. Ela costumava ir toda semana aos centros comerciais, normalmente com colegas de faculdade, mas ainda não voltou a nenhum deles desde março de 2020, quando começou a pandemia – apesar da saudade. “Por mais saudade que a gente tenha de algumas coisas simples, é necessário pensar nos outros também. O shopping não é um serviço essencial e não acho que a abertura deles vai ser algo bom para que o país está vivendo atualmente. Já perdemos muitas pessoas pra arriscar”, defende Thainá.

Já o estudante de publicidade e propaganda Diego Mateus de Lacerda, 25, não via a hora do shopping reabrir. Antes da pandemia, ele vivia nos centros comerciais, ia todos os dias. “Era o local que eu mais ia com amigos. Estudo na Unifacs da Tancredo [Neves, a avenida], então o Salvador Shopping virou nossa segunda casa depois da faculdade”, conta. Com a pandemia, a frequência se reduziu para duas vezes na semana, e ele sente falta dos passeios nesse período em que os estabelecimentos estiveram fechados. “Estou querendo voltar”, conta

Limpeza e desinfecção foram reforçadas antes da reabertura (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Selo sanitário

É por isso que o cuidado é redobrado com as medidas de higiene. O shopping Bela Vista, por exemplo, apostou na obtenção do selo internacional Safeguard, desenvolvido por especialistas do Grupo Bureau Veritas com a Organização Mundial da Saúde (OMS). “Existem produtos que aplicamos em alguns espaços que são antibactericidas e ficam mais de três meses esterilizados. Somos um dos poucos shopping que possui uma tecnologia de desinfecção dos corrimões das escadas por UV, além dos tapetes sanitizantes. Isso tudo faz com que a gente seja o primeiro e único shopping do estado com esse certificado, justamente por seguir protocolos muito rígidos de combate à covid” explica o gerente de marketing do shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo.

A expectativa de público que irá neste mês no Bela Vista é em torno de 40% a 50% em relação ao início da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, em tempos normais, são 40 mil pessoas por dia que frequentam o espaço, segundo Ticiano. Para o mês de abril, ele estima entre 15 a 20 mil. São ao todo 250 estabelecimentos que irão reabrir, entre lojas e quiosques.

Ele acredita que existirão dois tipos de frequentadores nesta semana: os assíduos, como Diego Mateus, e os que precisam resolver pendências. “Nesse primeiro momento, existem duas principais características desse público, os frequentadores assíduos, que precisam ir ao shopping todos os dias, que são aqueles que precisam almoçar, por exemplo, e os consumidores que virão para compras esporádicas, ele demora mais de vir, mas, até o fim do mês, a gente deve voltar ao mesmo fluxo que estávamos em janeiro”, avalia. Durante o período em que esteve fechado, o shopping funcionou por drive-thru e delivery, que representaram 20 a 25% da capacidade total de venda.

Ao longo dessa semana, ele espera ainda que possa haver uma flexibilização no horário de abertura e fechamento aos sábados, como a prefeitura possibilitou às lojas de comércio de rua. “Houve uma permissão aos sábados para uma abertura mais flexível em relação ao comércio de rua, mas aos shopping não foi facultado ainda. Esperamos que até o final de semana, possa haver uma flexibilização para os shopping”, afirma Cortizo.

A prefeitura não determinou até que horas o comércio poderia estender o horário, mas disse que as lojas de rua poderiam passar do horário de 10h às 19h. No entanto, ele concorda com o horário de fechamento. "Entendemos como importante o fechamento as 19h padronizado, porque reduz um pouco a pressão em cima do sistema público de transporte e, como ele encerra as operações por volta das 20h, dá tempo da turma se organizar, ir até os pontos de ônibus e metrô”, elogia o gerente. A praça de alimentação do shopping funciona normalmente, com 50% da capacidade.

No shopping Itaigara, tudo volta ao funcionamento normal, já que não há cinema ou área de entretenimento que não podem abrir. As medidas de higiene foram reforçadas. “Nossos protocolos seguem mais rígidos e continuamos com barreiras sanitárias, tapetes sanitizantes na entrada, aferição de temperatura, capacidade reduzida, ou seja, só pode um cliente a cada 9 m², além da higienização constante, principalmente das superfícies com toque", diz o gerente de marketing do shopping, Gilson da Hora.

São ao todo 66 pessoas na equipe de sanitização e 45 dispenderes de álcool em gel espalhados pelos andares. A expectativa de fluxo é de 60% do fluxo anterior ao da pandemia. “Existe uma demanda reprimida, pessoas que ficaram com restrição de fazer algum tipo de conserto, reparo ou ajuste e com certeza estão aguardando a retomada do funcionamento para virem”, esclarece da Hora.

Quem irá ao shopping nesta semana para resolver uma pendência é a psicóloga Fernanda Lima, 27. Desde final de fevereiro que ela precisa comprar um óculos de grau novo e ficou impossibilitada de adquirí-lo por conta do fechamento dos empreendimentos. “Como lá tem várias óticas, dá pra fazer vários orçamentos sem perder muito tempo. Fiz planos de comprar no final de fevereiro, esperei a fatura fechar e aí veio o fechamento. Estou esperando reabrir pra ir logo, porque acho que vai fechar tudo de novo”, conta a psicóloga.

Fernanda não costuma frequentar muito centros comerciais, só quando precisa ir a algum banco ou compra algo em específico. Normalmente, ela vai sozinha, ou no Bela Vista ou Shopping da Bahia, que é perto de casa – ela mora em Brotas. Durante a pandemia, ela só foi por conta da Black Friday, um dos maiores períodos de descontos, e para fazer depilação a laser. O plano é ir logo amanhã, para conseguir pegar o óculos novo ainda esta semana.

No Paseo, as 84 lojas voltarão a funcionar, exceto o cinema. Assim como o Barra, os restaurantes que têm acesso independente podem funcionar de 11h às 20h, como a Cantina Volpi, The Black Beef, Soho e Boucherie. “Já estamos prontos para fazer a reabertura com toda a segurança e esperamos que as pessoas se sintam seguras para retornar, porque shopping é um local seguro, ainda mais o Paseo, que é a céu aberto”, afirma o gerente geral do Paseo, Joaquim Neto.

São 8 pessoas envolvidas na limpeza, manutenção da higienização a cada hora e em torno de 40 dispensers e totens de álcool em gel. O fluxo diário, normalmente de 2300 a 2500 pessoas, será em torno de 1500 e 2 mil, segundo Neto. “Esperamos que volte a como era antes do fechamento, que não seja inferior, até porque as pessoas já estão mais acostumadas e preparadas a conviver com isso”, prevê Joaquim.

No Salvador Shopping, a média do fluxo também será de 50%, como o Bela Vista. “Estamos voltando pós um período totalmente atípico – a segunda onda da pandemia. Temos consciência de que esta é uma retomada gradual e isso é importante para a segurança de todos. Após reabertura, em julho de 2020, os dois empreendimentos registraram cerca de 50% da média de fluxo normal. Notamos um consumidor mais objetivo: vai ao shopping para comprar o que precisa e retorna para a casa”, afirma Fernando Rocha, Diretor Regional de Operações BA/SE do Grupo João Carlos Paes Mendonça (JCPM).

A média de fluxo no Salvador Shopping era, em média, antes da pandemia de 2,2 milhões de pessoas por mês. Já no Salvador Norte eram 1 milhão. O total de totens de álcool em gel é de 318 e 120, respectivamente.

O Shopping Piedade afirmou que cumpre “todas as normas estabelecidas nos decretos municipais para enfrentamento e combate à pandemia da covid-19” e que “redobrou todos os cuidados com a higienização e sanitização do equipamento neste momento de reabertura, além de reforçar as equipes de limpeza”. Segundo a empresa, a cada duas horas os tapetes sanitizantes são pulverizados e são 70 pontos de dispensers de álcool gel 70%. O Shopping seguirá com a aferição de temperatura nas entradas e reforça o uso obrigatório de máscara.

No Center Lapa, o funcionamento é das 10h às 19h de terça a sábado, assim como os serviços de drive-thru e delivery. Somente o Banco Bradesco tem horário diferenciado, das 10h às 14h.

No Shopping da Bahia (SDB), as medidas de higiene e segurança foram intensificadas em todos os pisos e áreas comuns, segundo o grupo. Além disso, as escadas rolantes dispõem de sistema de desinfecção automática dos corrimões através da tecnologia UV-C, como o Bela Vista. Para evitar aglomeração, as lojas têm capacidade máxima de 1 cliente a cada 5m², as filas estão demarcadas com sinalização no chão com distanciamento mínimo de 1,5m e o fluxo nos corredores de ida e volta também estão sinalizados com adesivo.

As atividades com acesso independente, como clínicas, bancos, lotérica, supermercado e Correios estão autorizados a funcionar regularmente desde ontem (5). A academia Bodytech, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5, funcionará de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, com horário reduzido aos sábados (das 8h às 15h) e aos domingos e feriados (das 9h às 13h). A unidade do Pão de Açúcar, a lotérica (2° piso) e a agência dos Correios, com acesso pelo Estacionamento C, estão abertas, e seguem em funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 19h. Abrem a partir desta segunda (5) também as clínicas Clivale Mais, Clivale Ressonância e Sorriseria, cujos serviços estão autorizados de segunda a sábado.

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal – com acesso pela portaria principal do shopping, no primeiro piso – realizam atendimento ao público em dias úteis, desde ontem (5), respectivamente das 10h às 15h e das 8h às 13h. Não haverá funcionamento das agências bancárias no sábado e no domingo. E a Yamaha, com acesso externo pela frente do Shopping da Bahia, opera apenas com serviço mecânico nesta segunda-feira, mas funciona das 8h às 19h, semanalmente, à exceção dos domingos.

Segundo o SDB, aproximadamente 100 pessoas trabalham na higienização e limpeza do shopping, que segue protocolo da Aliansce Sonae, validado com o Hospital Sírio-Libanês. Em algumas áreas, o intervalo de desinfecção é de 3 em 3 horas, enquanto outras de 2 a 2 horas. Nas escadas rolantes, a limpeza é constante, por meio do sistema UV-C. São mais de 100 pontos de álcool em gel e pias para higienização das mãos espalhados pelo equipamento.

Sinalização para garantir distanciamento foi atualizada (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Região Metropolitana

No Boulevard Shopping Camaçari, a reabertura começou mais cedo, ontem (5), por determinação do decreto n° 7503/2021, da Prefeitura Municipal de Camaçari. O Boulevard destaca que todas as operações cumprem as medidas de prevenção contra a covid-19, com a limitação da quantidade de pessoas na praça de alimentação e nas lojas para garantir o distanciamento físico, além do uso obrigatório de máscara para frequentadores, fornecedores, lojistas e colaboradores e disponibilização de álcool em gel nos ambientes. São 12 pessoas na equipe de limpeza, que fazem a higienização a cada duas horas. Ao todo, são aproximadamente 30 totens de álcool em gel.

No Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, são 25 dispenseres de álcool em gel espalhados pelo shopping, além de 60 pontos do produto posicionados estrategicamente pelos locais de maior circulação de pessoas como elevadores, guichês de pagamentos e corredores de circulação. O quadro de funcionários de limpeza soma 43 pessoas e também há tecnologia alemã UV nas escadas rolantes para desinfecção automática, segundo Thiago Cunha, Superintendente do Parque Shopping Bahia.

Confira os horários de funcionamento de cada shopping:

_Salvador:

• Salvador Shopping

Banco do Brasil: terça a sexta-feira, das 10h às 14h;

Bompreço: segunda a sábado, das 7h às 19h; domingo, das 8h às 19h;

Caixa Econômica (atendimento exclusivo para Pessoa Jurídica): terça a sexta-feira, das 10h às 13h;

Clivale: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; sábado, das 7h às 16h;

Correios: terça a sábado, das 10h às 18h;

Hemoba: terça a sábado, das 10h às 17h30;

Labchecap: segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h; sábado, das 6h30 às 14h;

SAC: terça a sábado, das 10h às 18h.

• Salvador Norte Shopping

Clivale: segunda a sexta: 6h30 às 19h; sábado: 6h30 às 17h;

Smart Fit: segunda a sexta: 6h às 19h; sábado: 8h às 17h; domingo: 8h às 14h (elevador exclusivo para acesso dos alunos, pela garagem G1 Rosa)

Hemoba: terça a sábado: 10h às 17h30.

Compras online: www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br

• Shopping Bela Vista

Loja, quiosques e âncoras: de terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 9h às 19h;

Alimentação: de terça a sábado, das 12h às 19h;

Drive do Bela: de terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 9h às 19h. Os contatos das lojas participantes estão disponíveis no site www.shoppingbelavista.com.br;

GBarbosa: de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, das 11h às 19h;

Delivery (todos os segmentos): todos os dias até as 23h;

Centro Médico Bela Vista: segunda, das 7h às 17h, de terça a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 15h.

Sac: de terça a sábado, das 10:00 as 18:00,

• Shopping Barra

Lojas: de terça a sábado, das 10h às 19h

Praça de alimentação: de terça a sábado, das 10h às 19h

Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma: de quartaa domingp, das 11h às 20h

Alpha Fitness: segunda à sexta, das 6h às 9h e das 11h às 20h | sábado das 8h às 14h e domindo das 9h às 13h

Drive-Thru (G2 Setor Oeste): de segunda à domingo, das 10h às 19h

Delivery: de seg à dom das 10h às 22h

• Shopping da Bahia

Lojas e quiosques: 10h às 19h, de terça à sábado

Praça de Alimentação e Restaurantes: 10h às 19h, de terça à sábado

Serviços autorizados com acesso independente (segunda à domingo)

Drive SDB - Das 10h às 19h (a confirmar de acordo com o Protocolo) Delivery Alimentação – Das 10h às 22h

Delivery Geral – Das 10h às 19h

Academia Bodytech (Acesso Exclusivo pelo Estacionamento D5) - Seg. a Sex. das 6h às 19h | Sáb - 8h às 15h | Dom e Feriados - 9h às 13h

Supermercado Pão de Açúcar (Acesso exclusivo pelo Estacionamento C) - De Seg. a Sáb. das 10h às 19h | Domingo Fechado

Correios (Acesso exclusivo pelo Estacionamento C) - De Seg. a Sáb. das 10h às 19h| Domingo Fechado

Clínica Clivale Mais (Acesso exclusivo de pedestre pelo estacionamento D4) - De Seg. a Sex. das 07h às 19h | Sábado das 07h às 13h | Domingo Fechado

Clínica Clivale Ressonância (Acesso exclusivo pelo Estacionamento C) - De Seg. a Sex. das 07h às 19h | Sábado das 07h às 16h | Domingo Fechado

Loteria 2° Piso (Acesso exclusivo pelo Estacionamento B e Portaria Metro) - De Seg. a Sáb. das 10h às 19h | Domingo Fechado

Clínica Odontológica Sorriseria (Acesso exclusivo pelo Estacionamento B e Portaria Metro) - De Seg. a Sex. das 10h às 19h | Sábado das 10h às 17h | Domingo Fechado

Banco Caixa Econômica (Acesso exclusivo pela portaria principal) - De Seg. a Sex. das 08h às 13h | Sábado e Domingo Fechado

Banco do Brasil (Acesso exclusivo pela portaria principal) - De Seg. a Sex. das 10h às 15h | Sábado e Domingo Fechado

Yamaha (Acesso externo pela frente do Shopping) - De segunda a sexta das 08h às 19h | Sábado 08h às 19h e Domingo Fechado

• Shopping Itaigara

Lojas e Quiosques: terça a sábado, de 10h às 19h

Bompreço: segunda a sábado 07h às 19h; domingo: 07h às 18h

Lotérica: terça a sexta de 10h às 19h; sábado de 10h às 15h

Caixa Econômica Federal: terça a sexta de 10h às 13h;

Banco do Brasil: terça a sexta de 10h às 15h

Drive Thru: terça a sábado 10h às 19h

Delivery de alimentação e medicamentos: 10h às 00h

Delivery de produtos: 10h às 19h

• Shopping Paseo

Funcionamento de terça à sábado, das 10h às 19h. Os restaurantes Cantina Volpi, The Black Beef, Soho e Boucherie, que têm acesso independente, funcionam das 11h às 20h, de quarta à domingo.

• Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa funcionará das 10h às 19h de terça-feira a sábado. O Banco Bradesco das 10h às 14h.

• Shopping Piedade

Shopping aberto: Terça a sábado: das 10h às 19h.

Drive Thru: Segunda a sábado, 10h às 19h

Delivery: Segunda a sábado, até às 23h59

Caixa Econômica: Segunda a sexta, da 8h às 13h.

Clínica Seta: Segunda a sexta, das 7h30 às 19h, e no sábado, das 7h30 às 13h.

Smart Fit: Segunda a sexta, das 6h às 19h, e no sábado, das 8h às 17h.

Shopping fechado: domingo e segunda.

• Shopping Paralela

Lojas, Praça de Alimentação e restaurantes - Terça a sábado 10h às 19h

Drive-Thru – Segunda a domingo 10h às 19h, no estacionamento G2.

Delivery - Segunda a domingo 10h às 23h

Take Away Alimentação - Segunda a domingo 10h às 19h

HiperIdeal - Segunda a domingo 10h às 19h

Academia Alpha Fitness: Segunda a sexta 06h às 09h/ 10h às 19h | Sábado 08h às 14h | Domingo 09h às 13h

Clivale - Segunda a sexta 07h às 19h | Sábado 07h às 13h | Domingo Fechado

HOE – Segunda a sexta 08h às 17h | Sábado 08h às 13h | Domingo Fechado

Labchecap - Segunda a sexta 06h30 às 16h | Sábado 06h às 12h | Domingo Fechado

Caixa – Segunda a sexta 08h às 13h | Sábado e domingo Fechado

Banco Itaú - Segunda a sexta 12h às 16h | Sábado e domingo Fechado

Correios – Segunda a sexta 10h às 17h | Sábado e domingo Fechado

Cartório - Segunda a sexta 10h às 17h | Sábado e domingo Fechado

_Região Metropolitana de Salvador

Lauro de Freitas

• Parque shopping

Lojas e quiosques: segunda a sábado 10h às 19h30

Academia Smart Fit: segunda a sexta 06h às 19h. Sábado 08h às 17h. Domingo 08h às 14h.

Hiperideal: segunda a domingo 06h30 às 19h30

Clivale Mais: Segunda a sexta 07h às 17h. Sábado 07 às 13h. Domingo fechado.

Petz: segunda a sábado 08h às 19h30. Domingo 12h às 19h30

Magic Games: Fechado

Drive: segunda a sábado 10h às 19h30 / Domingo Fechado

Delivery Lojas: segunda a sábado 10h às 19h30 / Domingo Fechado

Delivery alimentação: segunda a domingo: 10h às 22h

Camaçari

• Camaçari Boulevard Shopping

Lojas, salões de beleza e barbearias: Segunda a sábado, das 10h às 19h.

Academia: Segunda a sábado, das 6h às 19h.

Praça de alimentação e cafeterias: Segunda a sábado, das 10h às 19h (após esse horário, somente por delivery)

Delivery e retirada: Todos os dias.

SAC: De segunda a sexta, das 10h às 18h, por meio de agendamento antecipado.

Cartórios: De segunda a sexta, das 9h às 15h, também por agendamento (WhatsApp 71 71 98774-4452) ou pelo e-mail agendamentocartorios12@gmail.com)

Cinema e espaços delazer: Fechado.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro