Shoppins Lapa e Piedade anunciam novo horário de funcionamento

Dois grandes e tradicionais shoppings de Salvador anunciaram mudanças em seus horários de funcionamento. O Center Lapa e o Piedade vão antecipar a abertura dos portões para os clientes e recuar o fechamento.

O novo horário do Center Lapa está em vigor desde a segunda-feira (16). De segunda a sexta-feira, o centro de compras passa a funcionar das 8h30 às 20h30. Aos sábados, o horário é de 8h30 às 19h30. Já aos domingos as Lojas Americanas, Riachuelo, Marisa e C&A funcionarão das 11h às 17h, e Praça de Alimentação e Cinema, das 11h às 19h. As demais operações estarão fechadas.

Já no Piedade, a mudança começa apenas nesta quarta-feira (18). De segunda a sexta-feira, o centro de compras abre às 8h30 e encerra as atividades às 20h30. Aos sábados, está à disposição dos clientes das 8h30 às 19h30. No domingo, o shopping não abre.

De acordo com o Superintendente do empreendimento, Claudio Marques, essa alteração busca aproveitar uma faixa de horário em que o fluxo de pessoas no Centro da cidade é maior, oportunizando mais vendas.