Show apresenta canções do álbum Jóia, de Caetano Veloso

O ano era de 1975, quando Caetano Veloso lançou ao mesmo tempo dois discos: Jóia e Qualquer Coisa. Quarenta e quatro anos depois, um projeto idealizado pelo produtor cultural e cantor Rodrigo Faria e pelo roteirista musical Tyrone Medeiros faz uma releitura homenagem de Jóia.

Além de Rodrigo Faria (voz), participam a cantora Jussara Silveira (voz), a percussionista baiana Lan Lanh e o violonista Chico Oliveira. “Caetano tem umas canções que são pérolas escondidas no mar turvo da música brasileira. Eu quis trazer à tona algumas delas para brilhar, para reafirmar a importância que ele tem para o Brasil afirma Rodrigo Faria.

Para Jussara Silveira, o show é necessário, “pela natureza do repertório, que se sustenta na origem do ser humano: na tradição indígena e na tradição africana, nos arranjos experimentais e delicados”, afirma.

Já a percussionista Lan Lanh destaca que é sempre uma alegria voltar a Salvador. “Sobretudo com Jussara, com quem fiz a minha estreia como percussionista, e com este show que homenageia este disco revolucionário” diz Lan Lanh, destacando as divisões rítmicas diferentes do álbum, que “traduz um sentimento neste momento que vivemos um retrocesso”.

Serviço

Show: Jussara Silveira, Lan Lanh, Rodrigo Faria e Chico Oliveira – Joia

Quando: Sexta (02/08) e sábado (03/08)

Horário: 20h30

Onde: Café-Teatro Rubi (Wish Hotel, Campo Grande)

Quanto: Couvert artístico – R$ 70