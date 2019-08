Show arrecada dinheiro para ajudar portador de doença degenerativa

O Show beneficente Uma Prótese Para Miranda acontece hoje, às 18h, na casa Jazz Café, no bairro do Cabula. As bandas Instinto Dissonante, IV de Marte e Banda Basa se apresentam e toda a arrecadação será doada para Marco Alexandre de Miranda, que, desde 2016, luta contra uma doença degenerativa.

Miranda é pai de dois filhos e precisa de R$60 mil para realizar a cirurgia (Foto: Divulgação)

Miranda é portador de osteonecrose femoral, doença que afeta o funcionamento óssil na cabeça do fêmur. Ele precisa de R$ 60 mil para realizar uma cirurgia, por isso seus amigos decidiram realizar a apresentação. Cada ingresso custará R$15.

Para contribuir com a campanha de doação basta seguir os dados

BANCO DO BRASIL

Banco: 001

Agência: 3460-6

C/C: 40360-1

Beneficiário: Marco Alexandro Alves de Miranda

Uma Prótese Para Miranda

O quê: Show Beneficente Uma Prótese para Miranda

Onde: Jazz Café, Condomínio Recanto do Cabula, nº 144, casa 06 (ao lado do colégio São Lázaro), Cabula

Quando: sábado (17), às 18h

Ingressos: R$ 15