Show beneficente de Gal Costa tem últimos ingressos

Estão à venda os ingressos para o show beneficente que a cantora Gal Costa se apresenta na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, nesta quarta-feira (11), em prol do Hospital Martagão Gesteira. Gal será a atração principal do IV Jantar do Bem, que inclui show de abertura de Ju Moraes, poesia do escritor Edgar Abbehusen e jantar assinado pela chef Tereza Paim.

Os ingressos custam R$ 450 e podem ser adquiridos presencialmente na Loja Social do Martagão Gesteira, localizada no Tororó, através do telefone (71) 3032-3773 ou pelo site lojinha.martagaogesteira.com.br. No jantar beneficente, cada participante terá direito ao menu de Tereza Paim (entrada, dois pratos principais, sobremesa e bebidas), além de um prato estampado com poesia do escritor Edgard Abbehusen e ilustração de Suzart, como recordação.

Os portões serão abertos às 17h30 para o público poder assistir ao pôr do sol no terraço da Chacará Baluarte, com uma vista da Baía de Todos os Santos. O evento, realizado anualmente para arrecadar fundos para a instituição, já teve como atrações de edições anteriores as cantoras Mariene de Castro, Gilmelândia e o cantor Adelmo Casé. Todos os artistas abriram mão dos seus cachês para participar da ação.

Os recursos obtidos com o jantar beneficente serão destinados à manutenção e aos custos operacionais do serviço de transplante de medula óssea do Martagão. A instituição será a primeira a realizar, no estado, este tipo de procedimento em crianças de 0 a 14 anos.

“Nossa pretensão é de que, começando em 2020, em dois anos, a gente consiga dar condições de atender as crianças que o estado da Bahia precisa. Esse é o motivo da mobilização e das campanhas que estamos fazendo”, ressalta Carlos Emanuel Melo, diretor-presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, mantenedora do Martagão Gesteira.

Serviço

O quê: Jantar beneficente com show de Gal Costa

Quando: Quarta-feira (11)

Onde: Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmos)

Ingresso: R$ 450

Vendas: Loja Social do Martagão Gesteira (no Tororó), pelo telefone (71) 3032-3773 ou do site lojinha.martagaogesteira.com.br. Mais informações sobre parcerias, patrocínios e apoios podem ser obtidas pelo telefone 71 3032-3808.