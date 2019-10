Show beneficente reúne artistas do rock baiano

A banda de rock Horda se apresenta neste domingo (6), a partir das 13h, no evento beneficente realizado pelo Falcões Moto Clube - Raça Liberta. O encontro gratuito que acontece na sede do Moto Club, em Ipitanga, chama a atenção para a campanha em prol do motociclista Marcos Alexandre Alves de Miranda, que é portador de osteonecrose bifemural e precisa fazer uma cirurgia com custo aproximado de R$ 60 mil.

Até agora, foram arrecadados mais de R$ 12 mil com a ajuda de 101 pessoas. O evento que busca sensibilizar mais pessoas para a causa contará, além do grupo Horda, com a presença de artistas do cenário do rock baiano, incluindo produtores musicais, jornalistas, radialistas entre outros profissionais da comunicação e entretenimento.

Serviço

O quê: Campanha - Uma Prótese para Miranda

Quando: 06 de outubro de 2019, a partir das 13h

Onde: Sede do Moto Clube Falcões Raça Liberta (Rua Walter da Silva Maia, n 66, Ipitanga, Lauro de Freitas)

Entrada gratuita

As doações podem ser feitas pelo site www.vakinha.com.br/604195