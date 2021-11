Show com Criolo, Larissa Luz, Carlinhos Brown e Jéssica Ellen celebra o samba

Uma celebração aos ritmos musicais da periferia ao longo do tempo, com repertório que revisita hinos do samba, do pagodão baiano e do funk carioca. O show Encontros Tropicais: Frequências do Gueto promove um encontro entre artistas como Carlinhos Brown, Larissa Luz, Rafa Dias, Jéssica Ellen, Criolo e Banda Didá na Concha Acústica do TCA, nesta sexta (26), às 19h30. Entre as atrações estava Alcione, que cancelou sua participação por causa de uma gripe forte.

O show terá transmissão nacional ao vivo pelo Canal Bis e canais de YouTube da Devassa e Multishow - o canal de TV por assinatura ainda exibirá reprise da festa, que foi motivo de polêmica nas redes sociais por conta da dificuldade em conseguir ingressos. Foram 400 pares disponibilizados para quem fez pré-cadastro.

Produzido pelo DJ baiano Rafa Dias, do Àttøøxxá, em cocriação com Brown e Larissa, o show celebra o gênero que se consolidou como identidade cultural do Brasil. O ponto de partida é o samba, mas o evento traz também a mensagem de resistência do rap e funk atuais.

Será o primeiro show de Larissa Luz com público presencial desde o início da pandemia. A semana, inclusive, marca uma maratona para a cantora, que divulgou ontem o single Afrodate, o primeiro do EP que lança em janeiro: “A Concha é um lugar especial e é o primeiro show daquele espaço nessa retomada. É a primeira vez que vou cantar a música que acabei de lançar. Estou muito ansiosa com tudo isso, mas acho que vai rolar uma energia legal”.

Num dos atos do show, a black music dos anos 1970 e 1980 invade o palco. O momento baile reflete sobre como num momento de grande repressão a criatividade tropical conseguiu se reinventar no gueto, dando origem, inclusive, ao Dia da Consciência Negra. A convidada Jéssica Ellen se une aos anfitriões para revisitar sucessos de Cassiano, Tim Maia e Jorge Ben Jor.

O terceiro e último bloco chega aos anos 1990, quando a música da pista se volta para a raiz ancestral para criar novas sonoridades. Do funk carioca ao pagodão, do rap ao afrobeat. Nesse ato, os convidados Criolo e Banda Didá dividem os vocais com diversos talentos de periferias brasileiras descobertos pela Devassa na série Criatividade Tropical: Abre as Portas para o Gueto.

Protocolos

“Encontros Tropicais: Frequências do Gueto” será realizado a partir do avanço da vacinação contra a Covid-19 em Salvador. O evento segue os protocolos de segurança do município, do Estado da Bahia e da Organização Mundial da Saúde: fluxo de 1.600 pessoas sentadas na plateia ao ar livre e com distanciamento. O espetáculo também exigirá apresentação do comprovante vacinal e a aferição de temperatura do público, além de oferecer infraestrutura para sanitização.

Na entrada, o público deverá apresentar seu ingresso, enviado para o e- mail cadastrado no período de reserva, de maneira digital ou impressa, na entrada do espetáculo. Para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante das duas doses ou dose única da vacinação contra COVID-19. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativo Conecte SUS).

O posicionamento do público na plateia será dividido em pares, assim como a mecânica de distribuição dos ingressos, de forma a garantir o distanciamento social exigido e o uso de máscara é obrigatório durante todo o evento.

Proibições

A produção do evento proíbe que o público presencial acesse à concha com câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.