Show comemorativo de Carlinhos Brown ganha embaixadores

Uma super turma de influenciadores digitais e jornalistas compõe a lista de embaixadores do especial Correio e Carlinhos Brown – Um show de 40 anos, que acontece às 20h do dia 21 de agosto (quarta-feira), na Pupileira, em Nazaré. O evento comemora 40 anos de história do jornal Correio e de Brown, que fará uma grande celebração à música, relembrando sucessos seus, gravados ou não na sua própria voz, e outros que marcaram sua trajetória.

Entre os embaixadores do projeto estão os colunistas do Correio Osmar “Marrom” Martins e Hagamenon Brito, além do escritor Edgard Abbehusen (@edgardabbehusen), da jornalista Martinha Fonseca (@armariodemadame), Anderson Simplício (@belezas.suburbio), da estilista Najara Black (@najarablack), dos atores Sulivã Bispo (@sulivabispo) e Thiago Almasy (@thiagodude), do produtor Uran Rodrigues (@uranrodrigues), da Social Media Carla Galrão (@gordaroupa) e da RP Maihana Cazuquel (@maihanacazuquel).

Sulivã Bispo, Najara Black, Anderson Simplicio e Martinha Fonseca estão no time de embaixadores da festa (Foto: Reprodução)

Os embaixadores foram escolhidos pela relevância dos trabalhos que realizam em suas redes sociais e fora delas. Eles foram convocados a entrar em uma corrente do bem que tem como objetivo sensibilizar o público, mostrando a importância de participar desse momento de celebração, que terá uma causa maior: o benefício da renda para o Instituto de Cegos da Bahia. Cada ingresso é uma doação e pode ser adquirido através do Sympla (bit.ly/showdebrown) nos valores de R$ 60 |R$ 30; R$ 30 (Clube Correio). O montante arrecadado será revertido inteiramente ao Instituto de Cegos da Bahia (ICB), do qual Carlinhos Brown é embaixador.

O show

Promovido pelo jornal, o especial Correio e Carlinhos Brown – Um show de 40 anos integra as ações do mês de agosto que comemoram os 40 anos do veículo de comunicação e tem oferecimento do Bradesco, patrocínio do Hapvida e Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio de Vinci Airports, Sesi, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Itaipava Arena Fonte Nova, Sebrae e Santa Casa da Bahia.

A série de eventos, que começou em fevereiro, já foi de desfile de moda a jogo de futebol com artistas e antigos ídolos do esporte e segue até novembro com outras iniciativas, trazendo temas e formatos tão diversos quanto os conteúdos tratados diariamente pelo jornal.

SERVIÇO

Correio e Carlinhos Brown. Um show de 40 anos

21 de agosto (quarta-feira), 20h (abertura dos portões às 19h)

Cerimonial Rainha Leonor - Pupileira

Ingressos: R$ 30 (meia), R$ 30 (Clube Correio) e R$ 60 (inteira)

Vendas: bit.ly/ShowdeBrown