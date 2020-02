Show das Panteras Negras e Didá na Concha é adiado para depois do Carnaval

Neste sábado (15), só mulheres iriam subir no palco da Concha Negra: Panteras Negras, Didá e Slam das Minas são as atrações confirmadas para o espetáculo Panteras Negras Inconcert. No entanto, o show foi oficialmente adiado para o dia 28 de março.

Segundo a organização do evento, o motivo do adiamento são os eventos pré-carnavalescos que acontecem em Salvador e impactam o acesso à Concha Acústica. Quem já adquiriu o ingresso poderá utilizá-lo na nova data, sendo necessário preservá-lo, sem necessidade de troca.

Mas se você quiser o reembolso, a solicitação pode ser feita até o novo dia do evento, de duas maneiras diferentes: para os ingressos adquiridos pelo portal Ingresso Rápido, basta solicitar o estorno no próprio site ou aplicativo. Já nos outros casos, o usuário deve ir até a bilheteria do Teatro Castro Alves e apresentar documento oficial com foto e CPF, além do cartão de crédito/débito com que realizou a compra.

Essa edição da Concha Negra vai reverenciar a potência feminina na música. A banda instrumental Panteras Negras é composta apenas por mulheres negras, que inserem nas apresentações poemas autorais em canções, além de coro vocal das próprias artistas.

O tom poético também está presente no Slam das Minas, o coletivo feminino de batalha de poesias e rap baiano. O grupo vai fazer intervenções artísticas e poesias periféricas no palco. Já a abertura do show é por conta da Banda Didá, grupo percussivo também formado e dirigido por mulheres negras.

Serviço:

O quê: Concha Negra – Panteras Negras Inconcert

Onde: Concha Acústica (Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande)

Quando: 28 de março de 2020, às 18h30

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Vendas: Bilheteria do TCA, SACs do Shopping Barra e Bela Vista ou portal Ingresso Rápido.