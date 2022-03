Show de Alceu Valença em Salvador abre venda de ingressos; veja valores

Os ingressos para o novo show de Alceu Valença, batizado de 'Anunciação' estão à venda. A festa chega a Salvador no dia 10 de Abril e os tíquetes custam a partir de R$140 (inteira), com postos de venda na bilheteria do Teatro e site da Sympla. Em nota, a produção afirma que Alceu traz para o show um panorama bem abrangente de sua própria obra, que completa 50 anos em 2022.

O show acontece às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Dos sons do Brasil profundo, entre forrós, baiões, xotes, toadas e emboladas, Alceu alia temas de sua autoria - Coração Bobo, Táxi Lunar e Papagaio do Futuro - a clássicos de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro: Baião, Vem Morena e Canto da Ema, entre outras.

Do sertão ao litoral, o show inclui frevos que saíram das ruas de Olinda (nos desfiles do bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu) para todo o Brasil. Da folia ao pop, os hits de uma das carreiras de maior sucesso na música brasileira: Belle de Jour, Cavalo de Pau, Pelas Ruas que Andei, Como Dois Animais, Tropicana e Anunciação - nomeia o show.

Além do valor da pista inteira, custando R$140 (R$70 a meia), também há ingressos para o Camarote, custando R$200 inteira e R$100 a meia-entrada.

Antes do início da pandemia, Alceu tinha um show marcado em Salvador, que foi cancelado por conta das medidas restritivas que foram impostas naquele primeiro momento. O show, intitulado Amigo da Arte, ocorreria no próprio Teatro Castro Alves, mas não na Concha, no dia 18 de março de 2020.