Show de Alceu Valença no TCA é oficialmente cancelado

O show do artista Alceu Valença, intitulado Amigo da Arte, que ocorreria no Teatro Castro Alves no dia 18 de março de 2020, antes da pandemia da covid-19 estar oficialmente declarada, foi oficialmente cancelado.

Como responsável pela venda dos ingressos, na ocasião por meio da empresa licitada Ingresso Rápido, o Teatro Castro Alves informa:

“Os clientes que adquiriram ingressos para o evento através da plataforma Ingresso Rápido, no ambiente virtual, deverão acessar a sua conta no site https://www.ingressorapido.com.br para solicitar o crédito referente ao valor pago.

Aos clientes que adquiriram o ingresso físico, na bilheteria do Teatro Castro Alves, deverão enviar um e-mail para sac@ingressorapido.com.br, anexando uma cópia do ingresso, para dar prosseguimento ao estorno.”