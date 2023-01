Show de Anitta em Salvador tem pedido de casamento no palco; veja

A cantora Anitta abriu a agenda de ensaios para o carnaval em Salvador, neste sábado (7). A festa aconteceu no Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio. Salvador foi a primeira cidade desta edição a receber o ensaio de Carnaval da artista. O espaço ficou lotado de fãs e admiradores da artista. Durante a apresentação, um casal subiu ao palco e rolou pedido de casamento: 'Tira agora uma foto com a madrinha, que sou eu", disse Anitta aos rapazes.

Veja vídeo:

A artista, que usou um look inspirado em Tieta (personagem do livro homônimo de Jorge Amado), recebeu ainda participações especiais musicais no palco: Xanddy Harmonia, Psirico e Timbalada. Ela também revelou que voltará a puxar um trio sem cordas no tradicional circuito Dodô (Barra/Ondina), no carnaval em Salvador. A data ainda não foi divulgada pela artista.