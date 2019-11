Show de BaianaSystem e Gil tem renda revertida para limpeza de petróleo

O show histórico de Gilberto Gil e BaianaSystem, realizado no último domingo (3), no Parque de Exposições, teve parte das vendas de cerveja revertidas para a retirada do petróleo das praias do Nordeste. Parte da renda do evento realizado pela Devassa Puro Malte Tropical foi doada para a ONG Route Brasil, que trabalha em prol da limpeza do litoral nordestino.

Entre as ações da organização estão a doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e caminhonetes para transporte adequado da equipe especializada e da substância retirada da Costa. Até o momento, as manchas de petróleo cru atingiram nove estados nordestinos, entre eles, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Fundada em Florianópolis, em 2011, a organização Route Brasil tem como objetivo criar engajamento social para o impacto que o consumo gera nos ambientes naturais, principalmente nos mares e praias. Desde sua fundação, a organização já realizou mais de 300 mutirões de limpeza de praias e, hoje, conta com bases em Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, Lisboa (em Portugal) e San Diego (na Califórnia, Estados Unidos).