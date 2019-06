Show de Bell, cerveja gelada ou aconchego? Veja onde assistir ao jogo do Brasil

Hoje, terça-feira (18), é dia de se reunir com a galera para curtir a Seleção Brasileira. E o melhor: em dose dupla. Seguindo a boa etiqueta, primeiro as damas. Às 16h, as meninas do Brasil encaram a Itália pela fase de grupos da Copa do Mundo. Mais tarde, às 21h30, a seleção masculina do Brasil enfrenta a Venezuela, pela Copa América, na Fonte Nova. Se você não conseguiu ingresso, achou caro ou não quer assistir à partida tomando uma cervejinha com os amigos, ótimas notícias: bares, restaurantes e espaços públicos transmitirão as duas partidas.

Tem opções para todos os gostos e bolsos. Um dos points mais procurados por baianos e turistas é o Farol da Barra. No ponto turístico, além de um telão com a transmissão do duelo do jogo masculino, haverá um show gratuito do cantor Bell Marques.

A programação começa às 17h30, com apresentação do DJ Ober. Em seguida, por volta das 19h30, Bell Marques sobe no trio elétrico, em frente ao Farol da Barra, e faz o esquente antes do jogo, com canções que marcaram os carnavais de muita gente.

Faltando 15 minutinhos para a bola rolar, um mega telão de LED, com som tecnológico para que todos possam compreender a narração, será ligado. Aí é só cruzar os dedos e soltar o grito.

Vai pro estádio? Guia: informações úteis para assistir a Brasil x Venezuela

O espaço, que tem capacidade para receber até 10 mil pessoas, é equipado com bares fixos, minibares e ambulantes internos credenciados, além de banheiros, segurança, ambulâncias e foodtrucks com opções de lanches.

Quem não curte muvuca, tem outras opções. O CORREIO separou uma lista de locais que vão transmitir a partida - alguns deles também passarão o jogo da seleção feminina, que entra em campo às 16h, contra a Itália, pela Copa do Mundo. Confira:

Velho Espanha Bar

Nos Barris, o bar transmitirá os dois jogos. Às 16h, a seleção feminina encara a Itália pela Copa do Mundo e, às 21h30, é a vez dos marmanjos encararem a Venezuela, pela Copa América. O estabelecimento abre as portas às 15h.

Serviço

O que: Jogo do Brasil no Velho Espanha

Quando: 18 de junho (terça-feira), a partir das 15h

Informações: (71) 3043-7481

Zen Salvador (Foto: Divulgação)

Zen Salvador

O bar, que fica no Rio Vermelho, transmitirá a partida entre Brasil e Venezuela nos três andares da casa, por meio de um painel de LED situado no térreo e em televisões espalhadas pelo estabelecimento. Para entrar, é necessário pagar R$ 65 (ou R$ 45 com nome na lista). Haverá open bar de frozen e chopp dobrado no terraço até meia noite.

Após a partida, a banda “Isqueminha” se apresentará, com um repertório que inclui ritmos como funk, forró, sertanejo, pagode e arrochadeira. Também haverá apresentação do DJ Rodrigo Fiuza.

Serviço

O que: Jogo do Brasil no Zen na Copa

Atração: Isqueminha e Dj Rodrigo Fiuzza.

Hora: 20h (abertura da casa)

Ingressos: R$65,00

Lista: R$ 45,00

Informações e reservas: (71) 3335-3335 ou WhatsApp (71) 99953-6575.

Amsterdam Salvador

Também no Rio Vermelho, bairro mais boêmio da capital baiana, a Amsterdam Salvador organizará uma festa para quem quiser assistir à partida entre Brasil e Venezuela. Além de um telão disponibilizado para o público, haverá apresentação dos DJs Vitor Alencar e Pedro Chamusca, que comandam a Arena AMS, ao som de funk. O local terá open bar de pipoca. A entrada custa R$ 40.

Serviço

O que: Jogo do Brasil na Amsterdam Salvador

Quando: 18 de junho (terça-feira), a partir das 19h30

Atrações: Vitor Alencar e Pedro Chamusca

Ingressos: R$ 40

Jogo será transmitido em restaurante do Bela Vista (Foto: Instagram/Reprodução)

Detroit Steakhouse

Quem quiser curtir os jogos do Brasil nesta terça (18), poderá ir ao Detroit Steakhouse, no Shopping Bela Vista. O local transmitirá a partida da seleção feminina, contra a Itália, às 16h, e, mais tarde, o da seleção masculina, contra a Venezuela, às 21h30. O local tem happy hour todos os dias, das 14h até 20h, com três canecas de chopp por R$14,95 e três drinks a R$ 29,95.

Na Copa América, a loja vai oferecer descontos se o Brasil ganhar ou a Argentina perder: o Rodízio Detroit passará a custar somente R$ 35,95 de segunda-feira a sexta-feira e R$ 45,95 nos sábados, domingos e feriados.

Serviço

O que: Jogo do Brasil na Detroit Steakhouse

Quando: 18 de junho (terça-feira), com Harry Hour das 14h até 20h.

Espetto Carioca

Também no Rio Vermelho, a franquia Espetto Carioca vai transmitir o jogo entre Brasil e Venezuela, às 21h30. O espaço, que é bastante tranquilo, fica na rua da Fonte do Boi e oferece sete televisões sincronizadas. Nas partidas, a franquia fará um bolão: quem acertar o placar ganha uma rodada de chopp.

O Espetto tem chopps Heineken e Amstel, além de 50 tipos de espetinhos, inclusive para o público vegetariano e veganos.



Serviço

O que: Jogo do Brasil no Espetto Carioca

Quando: 18 de junho (terça-feira), a partir das 17h

Informações: (71) 2132-1995

Kombita (Foto: Reprodução)

Kombita Chopp

Lugar aconchegante, o Kombita vai transmitir o jogo das meninas a partir das 16h. O espaço é petfriendly e costuma reunir as meninas que curtem um bom futebol, mas os meninos também são bem-vindos.

Serviço

O que: Jogo do Brasil no Kombita Chopp

Hora: 16h

Onde: Avenida Professor Sabino Silva, 179

Ferreiro Café

O café restaurante, que fica na ala gourmet do Salvador Shopping vai transmitir o jogo entre Brasil e Itália, pela Copa do Mundo de futebol feminino. A partir das 16h tem chopp, roska, taça de vinho e whisky black white com preço do menu happy hour.

Serviço

O que: Jogo do Brasil no Ferreiro Café

Hora: 16h



La Lupa Restaurante

Localizado na praça de alimentação do Salvador Shopping, o famoso restaurante italiano terá um esquema especial para quem quiser acompanhar o jogo do futebol feminino entre brasil e Itália. A partir das 16h, o local oferece chopp Amstel por R$ 4,50, além de um cardápio de petiscos especiais.



Serviço

O que: Jogo do Brasil no La Lupa

Quando: 18 de junho (terça-feira), a partir das 16h

Copa com as Manas

A partir das 15h, no Restaurante Dendê, na rua da Fonte do Boi, no Rio Vermelho, haverá um bate-papo com as jogadoras Cristiellen Toró, do Bahia, e Joice Mostarda, do São Francisco do Conde. Depois, às 16h, o local transmite o jogo da seleção feminina, contra a Itália.

Biblioteca Central | Praça das Artes

As meninas estão com tudo. Haverá transmissão da Copa do Mundo de Futebol Feminino a partir das 16h, na Praça das Artes, Biblioteca Central da Ufba, no campus de Ondina.

Na televisão

Se sua onda é curtir o jogo no sofá quentinho de casa, nós compreendemos. Prepara a pipoca e se liga aí: o jogo vai passar na Globo e no SporTV. O canal aberto exibe os jogos do Brasil e mais quatro partidas (Argentina x Paraguai, Uruguai 4x0 Equador, Catar x Argentina e uma das quartas de final). O canal fechado transmite todos os 26 confrontos do torneio.