Show de Claudia Leitte tem fã escalando trio e queda de palmeira após folião se pendurar

O retorno da cantora Claudia Leitte à folia teve de tudo: palmeira caindo, fã escalando trio e um grande susto para a loira. Tudo isso aconteceu no pré-carnaval de Guarulhos, em São Paulo, no sábado (11).

Durante o show da cantora, um fã se pendurou em uma palmeira e começou a dançar, mas o tronco cedeu e caiu em meio ao público que acompanhava a festa. Por sorte, ninguém se feriu.

Pouco depois, Claudia seguiu cantando e, do nada, um fã resolveu escalar o trio para abraçá-la. Assustada com o episódio e com a euforia do fã, a cantora chegou a abraçá-lo e pediu que ele ficasse calmo. “Calma, calma, devagar. Fica calmo. Primeiro você vai beber uma água, certo? Relaxe. Você está bem? Você me cuspiu toda, viu?”, brincou.

Em seguida, a cantora repreendeu a atitude do fã e pediu que ninguém mais tentasse escalar o trio elétrico. “Não façam isso não porque aqui é cheio de fio. Meu Deus, como ele fez isso?”, disse.

Gente!!! Por mais fã que vc seja não faça isso! O artista está trabalhando e merece respeito. @ClaudiaLeitte foi exemplar aqui ???? pic.twitter.com/kZypcNWZ9o — Silas (@silas_cielo) February 11, 2023 ????VEJA: Folião derruba palmeira durante bloco de Claudia Leitte no carnaval de Guarulhos. pic.twitter.com/UMhRLyboYz — CHOQUEI (@choquei) February 11, 2023