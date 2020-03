Show de Gadu e Ellen: Bahia estreia na Série A-2 dando 8x0 na UDA

O técnico Igor Morena falou que o time sub-23 masculino do Bahia era um bom parâmetro para o que ele quer implantar no time feminino: um jogo propositivo, com pressão alta e gosto por atacar. E as credenciais mostradas pelo tricolor em sua estreia na Série A-2 do Campeonato Brasileiro endossaram o discurso do treinador.

As Meninas de Aço entraram no campo do estádio de Pituaçu na tarde deste sábado (15) fazendo uma verdadeira blitz em cima da UDA-AL. No confronto entre as campeãs baianas e alagoanas, prevaleceu o Bahia, que abriu 3x0 antes dos 15 minutos. No final do jogo, o placar ficou em 8x0. Gadu e Ellen marcaram 3x Dan e Lidy completaram os gols da partida.

A goleada colocou o Bahia na liderança do no grupo C com três pontos ganhos. Além do tricolor e de sua rival do dia, o UDA-AL, compõem a chave as equipes do Náutico, Sport, Auto Esporte-PB e Cruzeiro-RN.

Novo reforço do Bahia, a atacante Verena ficou apenas assistindo à partida. O nome da atacante de 24 anos ainda não foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira. Ela deve ficar à disposição do técnico Igor Morena para o próximo compromisso das tricolores, contra o Auto Esporte.

O jogo

O Bahia alugou o campo de defesa da UDA desde os primeiros movimentos. O time alagoano tinha dificuldade em sair jogando e as Meninas de Aço se sentiram à vontade para subir 6,7 jogadoras para marcar pressão. Não foram raras as vezes em que apenas a goleira Anna Bia e as zagueiras Zizi e Anny protegiam o campo azu, vermelho e branco.

A primeira chance de gol foi aos 8 minutos quando Dan acionou Ellen, que se esticou toda para desviar. A bola beslicou a trave e quando ia entrar no gol a defesa alagoana conseguiu cortar com um chutão.

Só que o alívio da UDA não durou um lance sequer: o Bahia retomou a bola logo após a bola na trave. Zizi deu um chutão que virou lançamento e encontrou Gadu, livre, para avançar e abrir o placar.

O segundo gol veio após três minutos: Luana cruzou da esquerda e Ellen se antecipou à zaga para subir de cabeça, fazer 2x0 e sair para a dancinha.

No minuto seguinte, mais um gol: Dan recebeu lançamento de Anny e foi fria para driblar a goleira e fazer o terceiro. Só dava Bahia.

A UDA era pressionada, mas subia bastante suas linhas na hora que tentava atacar. O Bahia aproveitava isso muito bem. Ellen principalmente. Em seu primeiro gol do dia, ela saiu livre antes de marcar. No segundo, o quarto do Bahia, ela observou bem a linha de impedimento e esperou a marcação descer antes de projetar, receber passe de Vi e colocar a bola no fundo das redes.

Segundo tempo

O ímpeto das meninas não diminuiu na segunda etapa. Tanto que voltaram a fazer a blitz e marcaram mais três gols antes dos 15 minutos. A segunda etapa foi marcada por várias pinturas das meninas do tricolor.

Primeiro Lidy marcou um gol olímpico. Ela cobrou escanteio da direita direto pro gol e venceu a goleira Jéssica. Depois disso foi o momento hat-trick. Autora de dois gols no primeiro tempo, Ellen deu uma sapatada de fora da área no ângulo da goleira para fazer o sexto. Gadu não deixou por menos e também chegou a três gols no jogo.

Primeiro ela perdeu um gol na pequena área quando chutou em cima da goleira, que estava caída no chão. No lance seguinte ela não perdoou: recebeu em profundidade e fez o seu segundo. Não perca as contas: foi o sétimo do Bahia.

Mas o grande momento de Gadugol foi aos 18 minutos, quando ela tabelou recebeu passe de Esquerdinha, driblou a zagueira e foi cruel para encobrir a goleira. Uma verdadeira pintura. 8x0 no placar. Apesar de criar pelo menos mais quatro boas chances, foi esse o placar que terminou o jogo.

Na segunda rodada, o tricolor enfrenta o Auto Esporte-PB. A partida aconteceria no próximo domingo (22), mas está suspensa sem data para voltar. Isso porque a CBF suspendeu todas as competições sob sua tutela devido ao risco de contágio do novo coronavírus.

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques