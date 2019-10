Show de Gilberto Gil e BaianaSystem de graça está com inscrições abertas

Gilberto Gil e BaianaSystem de graça em Salvador: se a boa pedida do Festival Encontros Tropicais, que ocorre no domingo, 3 de novembro, lhe agradou, corre que os ingressos são limitados e estão disponíveis no site do evento.

A apresentação dos dois ícones da música baiana será no Parque de Exposições, a partir das 14h.

As inscrições para o show começaram às 18h desta quinta-feira (17) e vão até acabarem as vagas.

O interessado deve fazer login no site Ingresso Rápido, e devem buscar na lista de eventos o “Encontros Tropicais”, evento promovido pela cervejaria Devassa.

A confirmação acontece quando um e-mail contendo o QR Code de acesso for enviado. Também há a opção de impressão do ingresso.

No dia do evento, além do código ou ingresso impresso, será necessário um documento original com foto para entrar no Parque de Exposições.

O festival ocorre no primeiro dia de aplicação do Enem e também terá como atrações shows de Luedji Luna e SoundSystem Ministério Público.