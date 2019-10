Show de Gilberto Gil e BaianaSystem terá ingressos extras

A expectativa em torno do show gratuito de Gilberto Gil e BaianaSystem se traduziu com os ingressos esgotados em apenas duas horas. A boa notícia é que a partir das 18h desta quinta-feira (31) será disponibilizado um novo lote, com inscrição gratuita no site do Ingresso Rápido, para a esperada apresentação que acontece domingo, no Parque de Exposições. A primeira edição do projeto Encontros Tropicais inclui, ainda, DJ Patrick Tor4, Ministereo Público e Luedji Luna, em shows a partir das 14h30.

“O Baiana tem tocado pouco por aqui, Gil também, além disso tem o próprio ineditismo do encontro. Mas os ingressos esgotarem em poucas horas surpreendeu todo mundo”, confessa o guitarrista da BaianaSystem, Roberto Barreto. “De alguma forma, o sentido desse encontro passou pra todo mundo, sabe? Tem um sentido forte”, reflete o guitarrista.

Estrela da noite, a apresentação de Gil junto com a Baiana terá cerca de duas horas de duração, “tirando o momento que a gente se empolga”, brinca Beto. A partir das 19h, o público vai conferir uma pequena apresentação de Gil com sua banda, depois a interação do ícone da MPB com a banda baiana e, em seguida, um pequeno show só do grupo liderado por Russo Passapusso, Beto e Seko Bass.

O repertório em conjunto não foi revelado para não estragar a surpresa, mas o que guiou a escolha das músicas foram os reggaes e ijexás que sempre fizeram parte do trabalho de Gil e estão ainda mais fortes no último disco da BaianaSystem, O Futuro Não Demora. Nas redes sociais, por sinal, já rolou vídeo de bastidor dos dois anfitriões ensaiando a música Água, que está no disco da Baiana, em um dos “encontros intensos” que aconteceram no Candyall Guetho Square, em Salvador, na última semana.

“Foi incrível. Gil, com certeza, é referência máxima para todos nós. Pra mim é uma influência desde sempre, não só musical, mas como pessoa em todos os sentidos”, elogia Beto.

“Meu entendimento de Brasil, de pertencimento, passa muito por Gilberto Gil. Seja a religiosidade que ele aborda, da matriz africana à espiritualidade oriental; as rupturas políticas; as referências que vão de [Jimmy] Hendrix, Beatles, Caymmi e como ele junta tudo isso”, completa.

Ou seja, o público vai se deparar com o encontro de duas gerações da música brasileira que bebem na MPB tradicional, com referências ancestrais, e vão além. “Esse banho de música brasileira vem sendo cada vez mais forte no Baiana. Apesar da gente estar flertando com o mercado e ter a coisa eletrônica e pop, a necessidade de falar da tradição aproximou a gente da música brasileira”, conta.

Além do show com Gil, o grupo já começou a pensar no Carnaval e segue produzindo singles, como Olho de Boi que foi lançado dia 18 com o rapper cearense RAPadura. Outras músicas serão lançadas em breve pelo versátil selo Máquina de Louco, que também assina a trilha da série Irmãos Freitas e prepara uma coleção de roupas assinadas por Filipe Cartaxo.

Serviço

Troca de ingressos para o show de Gilberto Gil e BaianaSystem, nesta quinta-feira (31), a partir das 18h, no site do Ingresso Rápido

PROGRAMAÇÃO ENCONTROS TROPICAIS

14h30: Abertura dos portões e DJ Set com Patrick Tor4

16h: soundsystem Ministereo Público

17h: Luedji Luna

19h: Gilberto Gil e BaianaSystem

Quando: 03 de novembro

Onde: Parque de Exposições

Entrada gratuita mediante cadastro prévio